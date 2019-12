Überfall auf Apotheke in Hattersheim: Maskierte Täter auf der Flucht

Nach einem Überfall auf eine Apotheke in Hattersheim sind zwei maskierte Männer immer noch auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Hattersheim - Eine Apotheke in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) wurde am Montag (30.12.2019) Tatort eines Überfalls. Zwei maskierte Männer gingen gegen 17.45 Uhr in die Apotheke, bedrohten das Personal und erbeuteten eine höhere dreistellige Summe. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Tag vor Silvester liefen die zwei Maskierten in die Apotheke in der Erlenstraße in Okriftel, einem Stadtteil von Hattersheim. Einer trug eine weiße, der andere eine schwarze Plastikmaske. Plötzlich hielt der Mann mit der schwarzen Maske den Opfern laut Polizei einen „Schusswaffen-ähnlichen“ Gegenstand entgegen.

Die Täter forderten die Angestellte und den Besitzer der Apotheke in Hattersheim auf, ihnen Geld zu geben. Die beiden Opfer gehorchten und händigten den Tätern einen höheren dreistelligen Geldbetrag aus, wie die Polizei mitteilt.

Die maskierten Männer flohen nach dem Überfall. Ob zu Fuß oder per Auto ist nicht bekannt. Die Opfer riefen sofort die Polizei. Diese leitete eine Fahndung mit allen verfügbaren Kräften ein. Auch Einsatzkräfte aus Frankfurt, Groß-Gerau und der Autobahnpolizei beteiligten sich an der Fahndung.

Der Stadtteil Okriftel sowie die Ortschaften rund um Hattersheim wurden durchsucht. Doch die Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Weitere Ermittlungen werden nun von der Kriminalpolizei Hofheim fortgesetzt.

Die Polizei sucht nach dem Überfall auf die Apotheke jetzt nach den Tätern. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 ist männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hat schwarze Haare.

ist männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er hat schwarze Haare. Er trug eine schwarze Plastikmaske und schwarze Kleidung inklusive Handschuhe. Der Täter führte den „Schusswaffen-ähnlichen Gegenstand“ mit sich.

Täter 2 ist männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank.

ist männlich, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Er trug bei dem Überfall eine weiße Plastikmaske und dunkle Kleidung.



Zeugen, die in Hattersheim etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten sich mit ihren Hinweisen oder Rückfragen an die Kriminalpolizei Hofheim zu wenden unter der Telefonnummer 06192/20790.

slo

