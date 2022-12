Polizei sucht Zeugen: Radfahrer verunglückt bei Unfall in Lampertheim und stirbt - Hubschrauber im Einsatz

Von: Jana Ballweber

Immer wieder geraten Fahrradfahrer im Straßenverkehr in gefährliche Situationen. In Lampertheim ging das nun wieder einmal tödlich aus.

Lampertheim - Auf einem Parkplatz in der Alicenstraße in Lampertheim ist am Mittwoch (28. Dezember) ein Fahrradfahrer tödlich verunglückt. Das berichtet die Polizei Südhessen in einer Pressemitteilung.

Der 31-Jährige soll auf der Ringstraße in Richtung Bahnhof unterwegs gewesen sein, als er vom Rad gestürzt sei und sich verletzt habe. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in der Nähe geflogen. Helfen konnte man ihm allerdings nicht mehr: Kurze Zeit später verstarb er.

Polizei sucht Zeugen: Radfahrer stirbt bei Unfall in Lampertheim

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass keine weiteren Personen an dem Unfall beteiligt waren. Um die genaue Ursache des Unglücks aufzuklären, hatte sie einen Gutachter hinzugezogen, der derzeit noch ermittelt.

Obwohl ein Rettungshubschrauber den Transport übernahm, kam für den Radfahrer jede Hilfe zu spät. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Wer etwas beobachtet hat, kann die Polizei Lampertheim telefonisch unter 06206/94400 erreichen.

Erst Mitte Dezember war es im Kreis Darmstadt zu einem kuriosen Unfall mit einem Radfahrer gekommen. Ein 59-Jähriger war mit seinem Liegefahrrad in eine Wildschweinrotte gefahren und hatte sich mitsamt dem Rad überschlagen. Die Geschichte ging glimpflich aus, der Mann wurde nur leicht verletzt. (Jana Ballweber)