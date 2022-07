Randale in Frankfurt: 32-Jähriger schießt aus Audi Q7

Von: Niklas Hecht

In Frankfurt schießt ein 32-jähriger Mann in der Speicherstraße aus einem Audi Q7. Ein Zeuge merkt sich das Kennzeichen und ruft die Polizei.

Frankfurt – Ein Schuss aus einem fahrenden Auto in Frankfurt: Damit musste sich die Polizei am Montag (18. Juli) auseinandersetzen. Ein 32-jähriger Beifahrer eines Audi Q7 im Gutleutviertel habe während der Fahrt einen Schuss abgegeben, teilten die Beamten der Polizei Frankfurt in einer Pressemeldung mit.

Ein Zeuge hatte demnach beobachtet, wie das weiße Fahrzeug in der Speicherstraße unterwegs gewesen war, als der Beifahrer des Wagens während der Fahrt mit einer Pistole einmal in die Luft feuerte.

Schüsse in Frankfurt: Polizei findet Schützen in Offenbacher Café

Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Audis und meldete den Vorfall sofort der Polizei. Die fand den 32-jährigen Schützen später im Rahmen einer Fahndung in einem Offenbacher Café – inklusive eines Rucksacks samt scharfer Schusswaffe und 10 Patronen.

Immer wieder fallen in Frankfurt Schüsse und zwingen die Polizei zu aufwendigen Einsätzen. Vor wenigen Wochen gab ein 18-jähriger Mann mehrere Schüsse auf einem Spielplatz ab. Doch das war offenbar nicht das einzige Vergehen des jungen Mannes. (Niklas Hecht)