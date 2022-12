Kanadischer Popstar in Frankfurt: The Weeknd tritt 2023 im Deutsche Bank Park auf

Von: Clara Veiga Pinto

Teilen

The Weeknd geht auf Welt-Tournee. © Perry Knotts/NFL/AP/dpa

Der Weltstar The Weeknd kommt mit seiner Tour nach Deutschland. Am 14. Juli wird er im Deutsche Bank Park in Frankfurt spielen. So kommt man an Tickets.

Frankfurt – Der kanadische Musiker The Weeknd (32) kommt wärend seiner Welttournee im Juli und August 2023 auch nach Deutschland, das berichtet die Deutsche Presseagentur. Konzerte wird es in Hamburg, Düsseldorf, München und auch Frankfurt geben.

Die Tournee feiert sein Album „After Hours“ aus dem Jahr 2020 mit der Hit-Single „Blinding Lights“ sowie sein Album „Dawn FM“ von Januar 2022. Das teilte der Veranstalter Live Nation am Montag (28. November) in Frankfurt mit. Support wird es von Kaytranada und Mike Dean geben. Sie werden The Weeknd bei allen Auftritten in Europa begleiten.

The Weeknd in Frankfurt: Tickets gibt es ab dem 1. Dezember

In Frankfurt wird der Weltstar am 14. Juli 2023 im Deutsche Bank Park auftreten. Dort ist Platz für etwa 50.000 Besucher. Tickets für die UK- und Europatournee gehen am Donnerstag, 1. Dezember, 12 Uhr, in den Verkauf und können über den Anbieter Ticketmaster bestellt werden.

Telekomkunden haben Glück: Am Mittwoch, 30. November, 12 Uhr, können Telekomkunden vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart Magenta-Musik-Prio-Tickets kaufen. Die einzige Bedingung ist der Nachweis eines laufenden Festnetz- oder Mobilfunkvertrages der Deutschen Telekom.

Sänger sammelt für guten Zweck: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen

Der Sänger werde bei der Tournee Spenden für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) sammeln, heißt es. Von jedem verkauften Ticket gehe ein Euro an das Programm, dessen Ehren-Botschafter der Sänger ist. Das WFP besitzt einen humanitären und unpolitischen Auftrag. Es hilft dort, wo Menschen von Hunger betroffen sind und die jeweilige nationale Regierung um Hilfe bittet – unabhängig von den politischen Umständen.

Bei Spielen von Eintracht Frankfurt oder bei Konzerten ist die Verkehrssituation rund um den Deutsche-Bank-Park chaotisch. Bis zur EM 2024 muss sich etwas tun. (Clara Pinto)