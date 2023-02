100 km/h erlaubt: Polizei erwischt Raser mit 188 Stundenkilometern bei Weiterstadt

Von: Michelle Mantey

Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h hat der Raser in der Nähe von Weiterstadt um 88 km/h überschritten. Polizei erwischte ihn nur zufällig.

Weiterstadt - Am Samstagmittag (4. Februar) sind die Polizeibeamten in Zivil unterwegs gewesen. Sie hielten Ausschau nach Verkehrsstraftaten auf der A5 bei Weiterstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Doch mit diesem Vergehen haben sie mit Sicherheit nicht gerechnet: Plötzlich raste ein Auto mit 188 km/h an ihnen vorbei. Erlaubt sind eigentlich nur 100 km/h. Der Mann wurde dank Messungen der Zivilfahnder bei der Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt, das teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.

Polizeiauto © IMAGO / U. J. Alexander

Nun erwartet den Fahrer ein hohes Bußgeld: 700 Euro muss der 47-jährige Mann laut Polizei Darmstadt bezahlen. Zusätzlich bekommt er zwei Punkte in Flensburg. Auch seinen Führerschein muss der Mann abgeben. Ganze drei Monate ist es dann vorbei mit Rasen. Wohin der 47-Jährige so schnell wollte und warum er es so eilig hatte, ist nicht bekannt. Jetzt kontrolliert die Polizei wieder häufiger. Vom 6. bis 12. Februar werden wieder verstärkt mobile Blitzer aufgestellt. (mm)