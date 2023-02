Reizgas-Alarm an Schule in Offenbach: Rettungsdienst untersucht dutzende Schüler

Von: Michelle Mantey

An der Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach soll am Freitagmorgen Reizgas versprüht worden sein. 35 Schüler müssen notärztlich untersucht werden.

Offenbach - Am Freitagmorgen, 10. Februar, ist es in der Käthe-Kollwitz-Schule Berufsschule in Offenbach zu Verletzungen durch Reizgas gekommen. Gegen 10 Uhr bemerkten mehrere Schüler, Lehrer und Angestellten der Schule eine Augen- und Atemwegsreizung, so die Polizei Offenbach. Die Schule alarmierte daraufhin den Notdienst, was einen Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auslöste. Stundenlang kümmerten sich die Rettungskräfte um die Verletzten, insgesamt wurden laut Polizei Offenbach 32 Personen ab 15 Jahren notärztlich untersucht.

Wie viele Schüler sich im Krankenhaus befinden, ist unklar. Nach Berichten von 5Vision.News wurde Pfefferspray auf dem Schulflur versprüht, das die Schüler, Lehrer und Angestellten einatmeten. Die verletzten Personen der Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach mussten teilweise mit Sauerstoffmasken versorgt werden. Der Einsatz eines Pfeffersprays konnte von der Polizei bisher nicht bestätigt werden.

Großalarm in Offenbacher Schule: Polizei bittet um Hinweise

Gleichzeitig schließt die Polizei eine mögliche Straftat nicht aus. Deshalb ermittelt auch die Kriminalpolizei Offenbach gegen die verantwortliche Person. Bei Hinweisen wenden Sie sich an folgende Rufnummer der Polizei Offenbach: 069 8098-1234.

Reizgas an Käthe-Kollwitz-Schule in Offenbach. Verletzte werden von Rettungskräften behandelt. © 5VISION.NEWS

Zuletzt fahndete die Polizei Offenbach nach Jugendlichen, die das Offenbacher Einkaufszentrum KOMM am Aliceplatz verwüsteten. Durch den Vandalismus ist das Einkaufzentrum mittlerweile stark beschädigt. (mm)