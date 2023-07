„Gewalttätige Auseinandersetzung mit mehreren Personen“: Schüsse auf Kiosk in Frankfurt?

Von: Robin Kunze

Gemeldete Schüsse in der Rohrbachstraße kann die Polizei noch nicht bestätigen. Jedoch habe es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben.

Frankfurt - In der Rohrbachstraße gab es in der Nacht von Donnerstag (6. Juli) auf Freitag mindestens ein Handgemenge, das eine verletzte Person und Sachschäden an einem Kiosk zur Folge hatte. „Gegen Mitternacht gab es eine gewalttätige Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Die Spuren weisen daraufhin, dass dabei mindestens eine Person verletzt wurde“, bestätigt ein Sprecher der Polizei Frankfurt.

Die Scheibe eines Kiosk in der Rohrbachstraße ist eindeutig beschädigt. Wurde hier geschossen? Die Polizei ermittelt. © Keutz TV-News

Dass es bei der Auseinandersetzung zu mehreren Schüssen auf einen Kiosk kam, wie es die Nachrichtenagentur Keutz TV-News berichtet, konnte die Polizei weder bestätigen, noch dementieren. Richtig sei, dass es Spuren von Gewalteinwirkung am Schaufenster des Kiosks gab.

Für weitere Ermittlungen und zur Sicherung der Spuren ist die Polizei seit Freitagmorgen vor Ort. Aus diesem Grund wurden Teile der Rohrbachstraße und der Rothschildallee gesperrt.

Zuletzt ging die Polizei in Frankfurt verstärkt gegen illegale Waffen vor. (rk)