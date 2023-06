Boot steht quer auf der A3 – Verkehrsunfall sorgt für kilometerlangen Stau

Von: Julian Kaiser

Teilen

Weil ein Lastwagen mit einem Bootsanhänger auf der A3 beim Wiesbadener Kreuz ins Schleudern geriet, kam es zu einem kilometerlangen Stau.

Wiesbaden – Auf der A3 nahe dem Wiesbadener Kreuz in Richtung Würzburg ist ein Lastwagen mit einem Bootsanhänger am Mittwochabend (21. Juni) gegen kurz nach 20 Uhr ins Schleudern geraten, woraufhin der Anhänger quer zur Fahrbahn stand. Nach Angaben der Polizeiautobahnstation Wiesbaden sei bei dem Unfall niemand verletzt worden. Allerdings bildete sich anschließend in beide Fahrtrichtungen ein kilometerlanger Stau.

Unfall auf der A3 bei Wiesbaden: Lastwagen mitsamt Boots-Anhänger verkeilt sich – kilometerlanger Stau

Der 1959 geborenen Fahrer aus Nordrhein-Westfalen soll nach Polizeiangaben hinter einem Rückstau, der sich vor ihm in Höhe einer Baustelle gebildet hatte, zu spät gebremst haben. Er sei wohl zu schnell unterwegs gewesen.

Als er daraufhin ins Schleudern geriet, prallte er gegen den seitlichen Betonpfosten und verschob diesen. Dadurch wurde die Absperrung ein Stück auf die Gegenfahrbahn verschoben.

Polizei Wiesbaden leitet Verkehr auf der A3 nach Unfall über einen Parkplatz um

Der Anhänger mit dem Sportboot hatte sich bei dem Unfall gedreht und blockierte die gesamte Fahrbahn der A3 in Richtung Würzburg. Auf Nachfrage erklärte die Polizei, dass sie den Verkehr in Richtung Süden über den ursprünglich gesperrten Parkplatz Johannispfad umleiten konnte.

Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Köln war durch den verschobenen Farbahnteiler nur ein Fahrstreifen frei. Dort verlief der Verkehr stockend. Auf der A3 kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen. Mitte März 2023 hatte sich infolge eines Unfalls mit drei Fahrzeugen auf der A3 am Wiesbadener Kreuz ein bis zu zwölf Kilometer langer Stau gebildet.

Ein Lkw mit einem Bootsanhänger stand nach einem Unfall stundenlang quer auf der A3 in Richtung Würzburg. © 5VISION.NEWS

Polizei Wiesbaden ermittelt zur Unfallursache – Bergung von Boots-Anhänger auf der A3 dauert bis tief in die Nacht

Die Bergung des Lastwagens mitsamt Boot war gegen 1.20 Uhr abgeschlossen. Anschließend gab die Polizei Wiesbaden den Verkehr auf der A3 in Richtung Süden wieder frei. Sie ermittelt aktuell die genaue Unfallursache und beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 15 Tausend Euro.