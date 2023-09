Tragischer Unfall auf der A66: Motorradfahrer nach Zusammenstoß von mehreren Autos überrollt

Von: Sebastian Richter

Schrecklicher Unfall auf der A66: Ein Motorradfahrer stirbt, nachdem er auf einen Kastenwagen auffährt und überrollt wird.

Wiesbaden – In der Nacht zu Sonntag (3. September) ereignete sich auf der A66 bei Wiesbaden-Erbenheim ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Frankfurt kam dabei ums Leben, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilt. Der Unfall ereignete sich gegen 0.40 Uhr, als der Motorradfahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Rüdesheim unterwegs war und aus noch ungeklärten Gründen auf einen Opel Kastenwagen auffuhr.

Auf der A66 bei Wiesbaden stirbt ein Motorradfahrer. © 5Vision.news

Tödlicher Unfall bei Wiesbaden: Motorradfahrer von Autos überrollt

Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer auf den linken Fahrstreifen geschleudert und von zwei nachfolgenden Fahrzeugen überrollt, die nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten. Trotz des Einsatzes von Rettungsdienst und Feuerwehr konnte dem 34-Jährigen nicht mehr geholfen werden.

Ein Gutachter war vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die A66 in Fahrtrichtung Rüdesheim war bis 08:50 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. Auch die Autobahnmeisterei war an den Einsatzmaßnahmen beteiligt. (spr)

Nach dem Unfall auf der A66 war die Autobahn noch bis in die Morgenstunden gesperrt. © 5Vision.news

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Richter sorgfältig geprüft

