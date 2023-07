Platz 120: Flughafen Frankfurt schneidet bei internationalem Ranking mies ab

Von: Emanuel Zylla

Der Flughafen Frankfurt gehört laut eines Rankings zu den unpünktlichsten weltweit. In Deutschland schneidet nur der Airport Köln/Bonn schlechter ab.

Frankfurt - Das aktuelle Airport-Ranking der Flugentschädigungs-Website AirHelp zeigt den Flughafen Frankfurt in keinem guten Licht. Laut des „AirHelp Scores 2022“, der sich auf die Kategorien „Pünklichkeit“, „Kundenmeinung“ und „Essen und Läden“ bezieht, belegt Deutschlands größter Flughafen im internationalen Vergleich einen enttäuschenden 120. Platz von 151. Innerhalb Deutschlands landet der Frankfurter Airport auf dem vorletzten Rang.

Das Schlusslicht im AirHelp-Ranking bildet hierzulande der Airport Köln/Bonn. Der beste und pünktlichste deutsche Flughafen laut des Berliner Flugentschädigungsunternehmens, das sich selbst als „Verfechter für Fluggastrechte“ bezeichnet, ist der Flughafen Düsseldorf. Im internationalen Vergleich belegt aber auch er nur Platz 85 von 151.

„Pünktlichkeit“ ist in dem Ranking von AirHelp die wichtigste Kategorie. Sie macht 60 Prozent der Gesamtwertung aus. 20 Prozent nehmen jeweils noch „Kundenmeinung“ und „Essen und Läden“ ein. AirHelp hat für die Auswertung nach eigenen Angaben „Tausende von Fluggästen“ zu „Personal, Wartezeiten und Sauberkeit“, aber auch zu den Geschäften und Restaurants der weltweiten Airports befragt.

Europa kämpft mit Personalmangel und Streiks an Flughäfen

Generell hätten laut Ranking in Europa Personalmangel und Streiks deutlichen Einfluss auf die Pünktlichkeit gehabt. AirHelp ermittelte, dass von Juli bis September 2022 37 Prozent der Flüge Verspätung hatten. 2019 seien es noch 27 Prozent gewesen. In Frankfurt war die Lage demnach besonders bitter: Waren 2019 etwa 33 Prozent der Flüge verspätet, starteten 2022 schon mehr als die Hälfte der Passagiere später als geplant.

In ganz Europa hatten laut AirHelp 99 Millionen Fluggäste Ärger mit Verspätungen im Jahr 2022. Vor der Corona-Pandemie, also 2019, waren es noch zehn Millionen Passagiere weniger. Das Unternehmen kritisiert die Verspätungen, vor allem aufgrund der Tatsache, dass dieser Tage weniger Menschen mit dem Flugzeug reisen, als noch vor drei Jahren. AirHelp rechnet mit einem weiteren Anstieg der Verspätungen in diesem Sommer. Als Gründe nennt das Flugentschädigungsunternehmen Wetterextreme, Fachkräftemangel und weitere Streiks.

Vorbilder in Sachen Flughäfen kommen aus Japan und Brasilien

Die Japaner zeigen laut Flughafen-Ranking übrigens, wie es richtig geht: Der Tokyo Haneda International Airport hatte die beste AirHelp-Bewertung mit 8.83 von 10 Punkten. Am pünktlichsten wurde hingegen der Brasília–Presidente Juscelino Kubitschek International Airport in Brasilien bewertet. Die beiden Länder haben jeweils zwei Flughäfen in der Top 5 des Rankings. (Emanuel Zylla)

