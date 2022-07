Mann will mit Gold im Wert von 1,5 Millionen Euro nach Dubai fliegen - Zoll pfändet es

Von: Niklas Hecht

Der Frankfurter Zoll pfändet Gold im Wert von 1,5 Millionen Euro von einem Mann, der nach Dubai ausreisen möchte. Dieser hat Steuerschulden.

Frankfurt - Der Zoll am Flughafen Frankfurt hat Anfang des Monats (4. Juli) Gold im Wert von 1,5 Millionen Euro von einem in Thailand lebenden Deutschen gepfändet, der nach Dubai ausreisen wollte. Das teilte das Hauptzollamt Frankfurt am Main in einer Pressemeldung mit. Der Reisende hatte die über 27 Kilogramm schweren Goldbarren zwar ordnungsgemäß angemeldet und konnte den Behörden glaubhaft machen, dass er das Edelmetall auf legalem Weg erworben hat und für seinen Lebensunterhalt in Thailand benötigt.

Doch eine interne Abfrage des Zolls ergab, dass der Mann seit 2019 über 1,4 Millionen Euro Steuerschulden beim nordrhein-westfälischen Finanzamt hat. Aufgrund dieser Forderung behält der Zoll in Frankfurt das Gold bis auf Weiteres ein. Der Mann hat nun sechs Wochen Zeit, um seine Steuerschuld in Nordrhein-Westfalen zu begleichen. Andernfalls wird das sichergestellte Gold zur Begleichung der Forderung verwendet.

Ein Teil des vom Zoll sichergestellten Goldes. © Zoll

Gepfändetes Gold in Frankfurt: Ab 10.000 Euro müssen Barmittel angemeldet werden

Bei der Ein- oder Ausreise nach Deutschland müssen Barmittel im Wert von 10.000 Euro oder darüber schriftlich beim Zoll angemeldet werden. Tragen Reisende Gold im Wert von 10.000 Euro oder mehr bei der Ein- oder Ausreise bei sich, müssen sie dies dem Zoll auf Nachfrage mündlich mitteilen. (Niklas Hecht)

Immer wieder machen Zollbeamte am Flughafen Frankfurt interessante Entdeckungen. Vergangenes Jahr entdeckte der Zoll an Deutschlands größtem Flughafen beispielsweise zwei Reisekoffer voller Pflanzen. Dabei handelte es sich um Khat, eine illegale Kaudroge.