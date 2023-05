Passanten machen schrecklichen Fund: „Sterbliche Überreste einer Person“ - Leichenteile in Müllsäcken?

Von: Erik Scharf

In Mörfelden-Walldorf entdecken Passanten am Pfingstmontag eine Leiche. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar.

Mörfelden-Walldorf – Schrecklicher Fund in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau): Am Montagabend (29. Mai) fanden Passanten die „sterblichen Überreste einer Person“, wie die Polizei Südhessen am Dienstag (30. Mai) mitteilte. Die Leichenteile sollen - das berichten die Reporter von 5vision.news - „anscheinend zerstückelt in mehreren Müllsäcken an einem Feldweg“ in der Nähe des Kalksandsteinwerkes in Mörfelden aufgefunden worden sein. Vor Ort sind noch Markierungen der Spurensicherung zu erkennen.

Die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt war zunächst für eine Bestätigung der Reporter-Informationen nicht verfügbar.

Gegen 22 Uhr hätten die Zeugen die Polizei alarmiert. „Die Identität steht noch nicht fest und soll ebenso wie die Todesursache im Rahmen einer Obduktion geklärt werden“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. „Weitere Auskünfte können mit Hinblick auf die noch laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden“, teilte die Polizei zum Abschluss mit. (esa)

Offenbar wurden Leichenteile in Müllsäcken in Mörfelden entsorgt. © 5vision.news

