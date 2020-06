Feierwütige machen den Opernplatz in der Innenstadt Frankfurt zur Partymeile

Bis zu 2000 Menschen treffen sich in lauen Nächten am Opernplatz - und hinterlassen ein Schlachtfeld. Abstandsregelungen und Maskenpflicht sind den Feiernden völlig egal.

Als 2000 Menschen nachts auf dem Opernplatz feiern, greift die Polizei nicht ein

Frankfurt - Sie kommen am Abend. Sie bringen Alkohol und Pizza mit. Sie feiern bis zum Morgengrauen. Und lassen ihren Müll einfach liegen. Weil Clubs und viele Bars noch geschlossen haben, zieht es seit Anfang Mai viele Menschen abends regelmäßig zum Opernplatz und in die angrenzende Freßgass'. Am 12. Juni, dem vorläufigen Höhepunkt der Opernplatz-Partys, hielten sich auf dem Opernplatz laut Polizei etwa 2000 Menschen auf, am vergangenen Wochenende dürfte eine ähnliche Zahl erreicht worden sein.

Frankfurt: Opernplatz regelmäßig komplett vermüllt

Die Anlieger sind genervt. Sehr genervt. "Es ist schlimmer als das Oktoberfest, und danach sieht es aus wie bei Wacken", sagt ein Bewohner der Stadtmitte, der anonym bleiben möchte. Pfandflaschen, Scherben, Plastikbecher, Pizzakartons, der ganze Platz sei am nächsten Tag völlig vermüllt. Auch Gail Raven von der Geschäftsführung der Alten Oper klagt über den Müll und die "Verdreckung der Hauswände und Anlagen durch Urinieren". Das Pflaster des Opernplatzes ist stellenweise fast schwarz und so fleckig und dreckig, wie es noch nie vorkam, selbst nach dem Opernplatzfest nicht. (Der viele Müll auf Frankfurts Straßen bewegt vor allem die Anwohner. Sie wünschen sich ein konsequenteres Vorgehen*.)

Bewohner am Opernplatz Frankfurt fühlen sich durch Lärm belästigt

Dazu komme die Ruhestörung, sagt der Anwohner, denn die Partys dauerten manchmal bis 4 Uhr morgens, auch unter der Woche. Es gebe Schlägereien, einmal seien mitten in der Nacht Stühle gegen die Alte Oper geworfen worden. Obwohl ab und zu Polizeiwagen an Ort und Stelle seien, griffen die Beamten nicht ein. Am Schlimmsten aber sei, dass dem Partyvolk Abstandsregeln und Maskenpflicht völlig egal seien. "Für uns Anwohner besteht Ansteckungsgefahr, weil wir die Hygienevorschriften nicht einhalten können." Wolle er abends noch vor die Türe, müsse er sich immer wieder durch betrunkene Menschenmassen quetschen.

Frankfurt: Opernplatz soll durch neue Müllbehälter sauberer werden

Immerhin: Eher positive Nachrichten gibt es bezüglich des Mülls. "Wenn der Platz brechend voll ist, sieht es danach natürlich wüst aus", räumt FES-Sprecher Stefan Röttele ein. In der vergangenen Woche hat die FES deshalb fünf zusätzliche 120-Liter-Mülleimer aufgestellt. Sie werden, schaut man sich den Platz nach einem Partyabend an, zwar weiterhin nicht von allen genutzt, es liege aber zumindest ein bisschen weniger Müll herum. Zudem sei der Reinigungsplan angepasst worden, so dass der Opernplatz am Wochenende bereits um acht Uhr das erste Mal, und dann samstags vier und sonntags zwei weitere Male gereinigt wird. Unter der Woche haben weiterhin Zeil und Goetheplatz Vorrang, so dass die Reinigungsfahrzeuge laut Röttele erst am späten Vormittag anrückten. Wochentags folgen drei weitere Reinigungen. "Wenn es erforderlich ist, reagieren wir kurzfristig", sagt Röttele. "Aber klar ist auch: Nicht die ganze Stadt kann morgens um sieben sauber sein."

Stadtpolizei arbeitet an Konzept gegen Lärm am Opernplatz Frankfurt

Anders verhält es sich, wenn es um Lärm und dichtes Gedränge geht. "Es wird derzeit ein Konzept erarbeitet, um eine nachhaltige Besserung der Situation zu erreichen", schreibt Michael Jenisch, Sprecher des Ordnungsamts, der in diesem Fall auch für die Polizei spricht.

Also wurde bislang nichts unternommen? Dem widerspricht Jenisch: "Stadtpolizeiliche Maßnahmen" würden "durch uniformierte Kräfte, aber auch in zivil durchgeführt". Sobald ordnungswidriges Verhalten vorläge, würden auch Anzeigen gestellt, die Frage, wie viele, bleibt unbeantwortet. Es habe bereits zwei Kontrollen gegeben, einmal seien 50, einmal 90 Personen anwesend gewesen. Bei einer der Kontrollen seien die Feiernden per Lautsprecher aufgefordert worden, den Mindestabstand einzuhalten, die Veranstaltung sei schließlich aufgelöst worden.

Frankfurt Opernplatz: Aus Eigensicherungsgründen entschied sich Polizei gegen Einschreiten

Nur am Freitag vor zwei Wochen, als sich die 2000 Menschen auf dem Platz versammelt hatten, habe man auf einen Einsatz verzichtet: "Repressives Einschreiten war mangels weiterer Kräfte nicht möglich", schreibt Jenisch. Und weiter: "Verhältnismäßigkeitsüberlegungen und Eigensicherungsgründe führten nach Rücksprache mit der Polizei einvernehmlich zur Entscheidung, keine Maßnahmen durchzuführen."

Beim Anwohner löst all dies nur Kopfschütteln aus. "Es geht uns Anwohnern nicht darum, dass die Menschen nicht feiern dürfen, da sind wir schon immer sehr großzügig. Aber diese Missachtung der Regeln in Zeiten von Corona muss einfach Grenzen haben."

Gegen die Vermüllung auf dem Opernplatz diskutiert die Stadt Frankfurt über eine Nachtruhe ab 22 Uhr und über größere Mülleimer.*

