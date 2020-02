Fahrer sucht nach Unfall das Weite: Führt die Blutspur die Polizei zum Verdächtigen?

Nach einem Unfall in Offenbach mit einem Ford ohne Kennzeichen fliehen die Insassen des Wagens. Führt die Blutspur die Polizei zum Fahrer?

Unfall mit Ford in Offenbach

mit in Nach Zusammenstoß mit Laterne fehlt vom Fahrer jede Spur

Hilft die Blutspur nach der Polizei bei der Suche nach ihm?

Offenbach – Ein Ford ist am Sonntag (16.02.2020) in Offenbach verunglückt, der Fahrer prallte gegen eine Laterne. Nach dem Unfall flohen der Fahrer und seine Beifahrer vom Unfallort. Die Polizei Südhessen informierte am Montag über den Unfall.

Unfall mit Ford in Offenbach: Fahrer rast die Fahrbahn entlang

Demnach war der Ford Puma gegen 13.40 Uhr in Offenbach unterwegs. An der Kreuzung Ottersfuhrstraße/Markwaldstraße krachte es dann plötzlich.

Die Polizei Südhessen teilte in einer Meldung zu dem Unfall mit: „Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw mit drei Personen besetzt und offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit (...) gefahren.“

In der Krezung drehte sich der Ford Puma, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Augenzeugen beobachteten den Autounfall in Offenbach. Sie teilten der herbeigerufenen Polizei mit, dass drei junge Menschen nach dem Unfall ausstiegen und in Richtung Industriegebiet flüchteten.

Unfall in Offenbach: Ford hat kein Kennzeichen

Die Beamten nahmen die Arbeiten an der Unfallstelle in Offenbach auf und fanden in dem Ford Blutspuren, „die möglicherweise von einem Insassen stammen“, hieß es von der Polizei. Das Blut wird nun untersucht. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass der Ford kein amtliches Kennzeichen hatte.

Nach dem Laternen-Zusammenstoß mit dem Ford in Offenbach hat die Unfallfluchtgruppe der Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem Ford-Unfall: Polizei Offenbach bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet nach dem Unfall in Offenbach um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu den flüchtigen Insassen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Die Beamten sind auf dem Revier unter der Rufnummer 06183/91155-0 zu erreichen.

