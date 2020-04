Auto überschlägt sich: Insassen fliehen - Ein Detail wirft Fragen auf

Unfall in Offenbach: Nach einer Raserei überschlägt sich ein Auto. Die Insassen flüchten zu Fuß. Ein Detail an dem Wagen wirft Fragen auf

Offenbach – Bei einem Unfall in Offenbach am frühen Freitagmorgen (03.02.2020) hat sich ein Auto überschlagen. Die Insassen – vermutlich zwei junge Männer – flüchteten danach zu Fuß. Ein Detail an dem Wagen verwundert. Die Polizei berichtete über den Vorfall.

Unfall in Offenbach: Fahrer fährt zu schnell und verliert die Kontrolle

Demnach raste der Fahrer des Wagens um kurz nach 4 Uhr über die Langstraße, in der langgezogenen Linkskurve zur Offenbacher Straße ging dieses Fahrverhalten gehörig schief, es kam zum Unfall.

Der unbekannte Fahrer verlor wohl die Kontrolle über den Wagen und kam rechts von der Fahrbahn ab. „Das Fahrzeug prallte gegen eine Straßenlaterne und überschlug sich anschließend“, teilte die Polizei mit. Augenzeugen berichteten der Polizei in Offenbach, dass zwei junge Männer in dem Auto gesessen haben sollen.

Die Beiden machten sich nach ihrem missglückten Fahrmanöver in Offenbach aus dem Staub, bisher gelang es den Beamten noch nicht, die Identität der Insassen zu klären.

Die Beamten ermitteln nach dem Unfall in Offenbach wegen Fahrerflucht. Von der Polizei hieß es: „Den Skoda stellten die Beamten sicher, zumal auch an dem Pkw Friedberger Kennzeichen angebracht waren, die auf einen Audi zugelassen sind.“ Warum der Skoda dieses Kennzeichen hatte, ist noch unklar. „Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, sagte ein Sprecher der Polizei Südosthessen auf Nachfrage.

Polizei erhofft sich nach dem Unfall in Offenbach Zeugenhinweise

Nach dem Unfall in Offenbach erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Informationen zu den Beteiligten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei Südosthessen ermittelt und ist unter der Telefonnummer 06183/91155-0 zu erreichen.

