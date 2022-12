Tödliche Schüsse in Druckerei - SEK nimmt Mann in Offenbach fest

Von: Niklas Hecht

Das SEK stürmt in Offenbach eine Wohnung und nimmt einen 24-Jährigen vorläufig fest. Er soll in einen Angriff auf einen Mann in Dinslaken verwickelt sein.

Offenbach/Duisburg - Nach den tödlichen Schüssen in einer Druckerei in Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) am Montag (12. Dezember) vergangener Woche hat die Polizei am Donnerstag (22. Dezember) in Offenbach eine Wohnung durchsucht. SEK-Beamte nahmen dabei einen 24 Jahre alten Mann fest, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg und das Polizeipräsidium Duisburg am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen. Die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit der Tat in Dinslaken. Dabei war ein Mann getötet worden.

Der 47-jährige Geschäftsinhaber der Druckerei in Dinslaken hatte den Ermittlern zufolge ausgesagt, er sei am Montag, 12. Dezember, von drei Unbekannten überfallen und mit Reizgas besprüht worden. Er habe sich mit einer Schusswaffe gegen die Angreifer zur Wehr gesetzt.

Der Geschäftsinhaber traf dabei einen 36-Jährigen in den Rücken, der schwer verletzt wurde und kurz darauf starb. Man gehe „gegenwärtig nicht von einer Notwehrlage aus, da der Schuss den Getöteten von hinten traf“, hatten die Ermittler gesagt. Der Geschäftsinhaber wurde festgenommen. Er gab an, die zwei anderen Unbekannten seien geflüchtet. Die Spur führte die Ermittler nun nach Hessen.

Das SEK nahm am frühen Donnerstagmorgen einen Mann in Offenbach fest. © 5vision.media

SEK-Einsatz in Offenbach: Zweiter Tatverdächtiger weiter flüchtig

Der festgenommene 24-jährige Mann aus Offenbach sei einer der beiden Flüchtigen, schreiben die Staatsanwaltschaft Duisburg und das Polizeipräsidium Duisburg. Neben der vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen stellten die Ermittler in der Wohnung in Offenbach wichtiges Beweismaterial sicher. Den anderen Flüchtigen, einen 26 Jahre alten Mann, trafen die Einsatzkräfte in Offenbach nicht an. Gegen beide Männer wird wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung gegen den Druckereiinhaber ermittelt. Gleichzeitig seien sie wichtige Zeugen im Fall der tödlichen Schüsse auf ihren 36-jährigen Komplizen bei dem Angriff am 12. Dezember, schreiben die Behörden.

Durch umfangreiche Recherchen sei es der ermittelnden Mordkommission gelungen, die beiden Männer aus Offenbach zu identifizieren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv des Angriffs auf den Druckereiinhaber dauern an. Dieser war bereits im Januar dieses Jahres von Unbekannten angegriffen worden. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist bislang noch unklar. (nhe/dpa)

