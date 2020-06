Waldschwimmbad in Offenbach öffnet: So krass sind die Einschränkungen 

Ab 29. Juni darf wieder jedermann im Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe in Offenbach baden. Viel Spaß verspricht das jedoch nicht.

Offenbach – In Absprache mit der Stadt Offenbach hat der Badbetreiber EOSC den Fahrplan für die Wiederaufnahme des Betriebes im Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe* festgezurrt. Sicher ist: Von Badespaß kann angesichts der vorgesehenen Regelungen keine Rede sein.

EOSC-Chef Matthias Wörner appelliert dennoch an alle Badegäste, die Vorschriften zu akzeptieren und die „Corona-Kröte“ zu schlucken. Die Regeln seien dynamisch und könnten in einigen Wochen schon anders aussehen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Gesundheitsamts soll es wie folgt ablaufen.

Offenbach: Ab 29. Juni dürfen Badegäste wieder ins Waldschwimmbad

Ab Montag, 22. Juni, dürfen EOSC-Mitglieder einschließlich Trainingsgruppen wieder ins Wasser des Waldschwimmbads. Eine Woche später, am Montag, 29. Juni, ist das Schwimmbad in Offenbach dann für alle offen. Es stehen das 25-Meter-Freiluft-Becken und das 50-Meter-Becken unter der Traglufthalle zur Verfügung, die Luftblase wird in dieser Saison also nicht abgebaut.

Zugang zum Waldschwimmbad erhält nur, wer sich vorher über ein Online-Buchungssystem anmeldet, das in den nächsten Tagen unter eosc-ticket.de freigeschaltet wird. Buchungen mit jeweils einer Viertelstunde Vor- und Nachlauf zum Umkleiden sind nur stundenweise jeweils fürs kleine oder fürs große Becken möglich. Reserviert werden kann ab 8 Uhr, nach jeder Schwimmstunde wird das Bad für eine Stunde dicht gemacht, um zu reinigen und zu desinfizieren. Das heißt, die zweite Reservierungsmöglichkeit ist dann von 10 bis 11 Uhr. EOSC-Mitglieder legitimieren sich mit ihrer ID-Card, die sonstigen Offenbacher Badbesucher erhalten bei ihrer Buchung einen QR-Code aufs Handy oder zum Ausdrucken, der an der Kasse gescannt wird.

+ Als Umkleidezone sind Quadrate abmarkiert. © EOSC

Schwimmbad in Offenbach öffnet: Gleiche Preise trotz Einschränkungen

Für die Wenigen, die nicht über die digitalen Helferlein, sprich Handys verfügen, soll es möglich sein, direkt im Waldschwimmbad zu buchen. Trotz der Einschränkungen gelten in Offenbach für die Öffentlichkeit die üblichen Eintrittspreise. Das heißt, die Stunde kostet für Erwachsene 4,50 Euro. Gezahlt wird der Betrag bei Buchung über die gängigen Online-Bezahlsysteme, Überweisungen werden nicht möglich sein. 75 Prozent der Buchungen sind für die Öffentlichkeit reserviert, der Rest für EOSC-Mitglieder.

Die Liegewiese kann ebenso wie die Duschen Corona-bedingt nicht genutzt werden, es sind mobile Toiletten aufgestellt. Für Nutzer des Freiluftbeckens stehen 3 x 3 Meter große Umkleidezelte zur Verfügung, in der Halle sind an den Seiten 45 Quadrate als persönliche Umkleidezonen abmarkiert. In den Becken wird es jeweils drei breite, durch Leinen abgetrennte Bahnen geben. Im 25-Meter-Nichtschwimmerbecken sind gemäß den Vorgaben maximal zehn Personen pro Bahn, also insgesamt 30 Badegäste, erlaubt, in der Traglufthalle dürfen höchstens 60 Leute (20 pro Bahn) gleichzeitig schwimmen.

Von Matthias Dahmer

