S-Bahn-Station Marktplatz ist für die Bahn jetzt ein großer Zukunftsversuch

Was verbindet Münster (Westfalen), Coburg (Oberfranken), Hofheim (Taunus) und Offenbach? Kommen Sie nie drauf! In diesen vier - und zwölf weiteren - Städten dürfen sich die Bahnkunden an neuen „Services“ freuen.

Zukunftsbahnhof - Die Deutsche Bahn testet an 16 ausgewählten Bahnhöfen, was Reisende zufriedenstellt.

testet an 16 ausgewählten Bahnhöfen, was Reisende zufriedenstellt. Einer davon ist der S-Bahnhof „Marktplatz“ in Offenbach .

„Marktplatz“ in . Jetzt stellt die Deutsche Bahn vor, was sie in Offenbach vorhat.

Offenbach – Bei der DB firmiert das unter dem Schlagwort „Zukunftsbahnhöfe“. Ziel: Die Bahn will die Zufriedenheit von Reisenden und Pendlern an den Ein- und Umsteigepunkten erhöhen. An den 16 ausgewählten Bahnhöfen testet die Bahn, „wie wir Kundenwünsche am besten erfüllen können“. Was gut ankommt, könnte zum Standard werden.

Marktplatz Offenbach ist „Zukunftsbahnhof“: Das plant die Deutsche Bahn

Was der Eisenbahnkonzern am zentralen Offenbacher S-Bahn-Halt Marktplatz umsetzt, stellen die Protagonisten gestern in einer Online-Pressekonferenz vor – Abstandhalten ist auch hier das Gebot der Stunde. Die Schönheits- und Zukunftskur ist zeitlich punktgenau verordnet: Vor 25 Jahren ist Offenbach ans rhein-mainische Schnellbahnnetz (wir berichteten) gegangen. Seitdem gibt’s allerdings immer wieder Kritik*: defekte Rolltreppen, dreckige Bahnsteige, schwindendes Angebot. Damit das alles besser wird, investiert die Bahn aktuell und bis Ende des Jahres mehr als 800 000 Euro in die Station Marktplatz.

+ © Deutsche Bahn

S-Bahnhof Marktplatz in Offenbach: Die Station wird nicht wiederzuerkennen sein

Fest steht wohl: Die Offenbacher werden „ihre“ zentrale S-Bahn-Station mit allen Umsteigefunktionen (Bus, Elektro-Mobilität, Radwegenetz) hoffentlich nicht mehr wiedererkennen. Und bei der gestrigen Pressekonferenz wird, neben dem gegenseitigen Lob, von den Protagonisten betont, dass das möglicherweise zukunftsweisende Konzept übertragbar sein könnte – etwa auf die Stationen Ledermuseum und Kaiserlei.

+ Alles so schön bunt hier... Während das Entree am Marktplatz farbenfroh gehalten ist, fällt auf dem Bahnsteig das Weiß auf, das alte Schmierereien abdeckt. © Andreas Varnhorn (p)

Paul-Gerhard Weiß sagt im Gleichklang mit seinen Magistratskollegen: „Ein großer Pluspunkt für die Bewerbung der Stadt war zudem, dass in Offenbach eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts durch die Hochschule für Gestaltung erfolgen konnte.“ Die HfG hat zu Beginn die Potenziale des Bahnhofs aus Sicht der Nutzer, unter Berücksichtigung von deren Bewegungsmustern analysiert hat. Daraus sind wesentliche Impulse für die Neuerungen - vor allem auch für eine bessere Information der Fahrgäste - entstanden, die nun getestet werden. Der HfG-Professor Kai Vöckler betont, dass man als Universität auch mal „stärker in die Zukunft denken durfte“ – man darf also gespannt sein.

Deutsche Bahn: Zukunftsbahnhof Offenbach Marktplatz - Was ist bisher passiert?

Was ist bisher passiert? Heller wirkt die Station dadurch, dass die Tunnelwände zunächst bis auf eine Höhe von drei Metern neu gestrichen wurden. Bereits im letzten Jahr wurden Spiegel an der Decke in den Zugängen zur Station angebracht, damit sich die Reisenden besser orientieren können und wohler fühlen.

Neues Konzept für unseren #Zukunftsbahnhof Offenbach Marktplatz: Wir haben Reisende nach ihren Wünschen gefragt und setzen diese jetzt um. Neben einem hellen Ambiente gibt es in Zukunft auch neue Wartemöbel zum Testen. Mehr dazu: https://t.co/ZKopBTIFeG pic.twitter.com/OgCQIrcLX6 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) June 17, 2020

Außerdem wurde die Beleuchtung erneuert. Der endgültige Weg in eine bessere Zukunft ist seit Mai wahrnehmbar. Die Gestaltung des Eingangs hat die Offenbacher Künstlerin Thekra Jaziri übernommen. Ihr Graffiti schafft bereits beim Ankommen an der Station eine fröhliche, einladende Atmosphäre. Keine Frage: So kann es weitergehen.

Die Zukunftsbahnhöfe lassen sich auch gerne die Meinung sagen auf bahnhof.de/zukunftsbahnhof bzw. per QR-Code im jeweiligen Bahnhof.

VON MARTIN KUHN

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.