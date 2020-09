Offenbach: Räuberin bedroht 11-Jährigen mit Glasflasche

Anfang Mai wurde ein 11-Jähriger in Heusenstamm bei Offenbach überfallen. Nun hat die Polizei ein Fahndungsfoto der mutmaßlichen Räuberin.

Offenbach – Mehrere Monate nach dem Überfall auf einen Jungen aus Heusenstamm, hat die Polizei heute ein Bild der Täterin veröffentlicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Raubüberfall am 10.05.2020 beobachtet haben könnten.

Der 11-jährige Junge aus Heusenstamm steht am Bahnhof, als die Unbekannte ihn bedroht. Am 10.05.2020 gegen 11:45 Uhr läuft die Frau im rosafarbenen Pullover auf den Jungen zu. In ihrer Hand hält sie eine Glasflasche, mit der sie den 11-Jährigen versucht einzuschüchtern. Dabei fordert sie ihn auf, ihr sein Handy zu überlassen. Der Junge reagiert schnell und rennt los. Er schafft es sich in Sicherheit zu bringen. Die Zweigstelle Offenbach der Staatsanwaltschaft Darmstadt sucht nun mithilfe eines Fotos nach der Täterin, die sich wegen versuchten Raubüberfalls verantworten muss.

Die Polizei sucht nach einer Frau, auf die folgende Beschreibung zutrifft:

Die Kripo ermittelt gegen eine etwa 16 bis 20 Jahre alte Täterin, die eine kräftige Statur, schwarze schulterlange Haare und zwei Piercings in der Nase hatte. Sie soll während des versuchten Raubüberfalls einen rosafarbenen Pullover getragen haben. Gegen 11.45 Uhr bedrohte die Unbekannte den 11-Jährigen, der am Bahnhof stand, mit einer kaputten Glasflasche und forderte sein Handy. Der Junge gab es jedoch nicht heraus und rannte davon. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.