SEK-Einsatz in Offenbach: Mann hatte sich in Haus verbarrikadiert

Polizeieinsatz in Offenbach: Nachdem ein Mann sich in einer Wohnung verschanzt hat, nähern sich Spezialisten des SEK dem Gebäude.

Bürgel

von Marcel Richters schließen

Alexander Gottschalk schließen

Ein SEK-Einsatz hat am Donnerstagabend Offenbach-Bürgel in Atem gehalten. Ein Mann hatte sich in einer Wohnung verschanzt.