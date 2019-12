Pfefferspray-Attacke: Trio überwältigt Mann

Nach einem Überfall in Offenbach ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Drei Täter flüchten unerkannt mit der Beute.

Offenbach - Ein 40-jähriger Passant ist am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.2019) in der Waldstraße, Höhe der Hausnummer 45, in Offenbach ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei in Offenbach und bittet nun um Hilfe.

Was war passiert? Ein bislang unbekanntes Gauner-Trio hatte dem Fußgänger gegen 2.30 Uhr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihn festgehalten und schließlich das Portemonnaie sowie sein Smartphone geraubt. Mit der Beute verschwanden die drei Täter, von denen laut Polizei keine näheren Beschreibungen vorliegen.

Offenbach: Polizei sucht Zeugen nach Überfall

Zeugen, die den Überfall in Offenbach beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/8098-1234.

dr

