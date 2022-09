Offenbach: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Von: Moritz Serif

In Offenbach ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt (Symbolfoto). © Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Der Mann aus Offenbach sei aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, teilt die Polizei mit.

Offenbach – In Offenbach ist es am Donnerstag (01.09.2022) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei fuhr ein 45-jähriger Mann aus Offenbach gegen 22.35 Uhr den Heusenstammer Weg mit seinem Motorrad entlang. Plötzlich sei der Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Der Mann wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Um zu klären, wie es zu dem tödlichen Unfall kam, zog die Staatsanwaltschaft Offenbach einen Gutachter hinzu. Zeugen, die zur Zeit des Unfalls am Heusenstammer Weg oder der Langener Straße unterwegs waren, sollen sich mit dem Polizeirevier Offenbach unter der Telefonnummer 069-8098-5100 in Verbindung setzen. Die Polizei bittet um Hinweise (mse).