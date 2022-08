Blitzer in der Region Hanau und Offenbach: Hier steht die Polizei

Von: Lucas Maier

Gegen Temposünder wird in der kommenden Woche auch im Raum Offenbach und Hanau vorgegangen. An diesen Stellen unbedingt den Tacho kontrollieren.

Hanau/Offenbach – Im Raum Offenbach und Hanau hat die Polizei angekündigt, ihre Jagd auf Temposünder fortzusetzen. In der kommenden Woche sollen wieder mobile Blitzeranlagen aufgestellt werden. Wir haben zusammengefasst, an welchen Stellen in der Woche von Montag (8. August) bis Sonntag (14. August) besonders auf die Geschwindigkeit geachtet werden sollte.

Hier wird ab Montag (8. August) im Raum Offenbach und Hanau geblitzt

Montag, 8. August 2022 : B448 - Obertshausen in Richtung Offenbach am Ausbauende; A3 - Hanau in Richtung Aschaffenburg am Autobahndreieck Seligenstadt

: B448 - Obertshausen in Richtung Offenbach am Ausbauende; A3 - Hanau in Richtung Aschaffenburg am Autobahndreieck Seligenstadt Dienstag, 9. August 2022: A661 - Frankfurt in Richtung Egelsbach am Ausbauende;

A661 - Frankfurt in Richtung Egelsbach am Ausbauende; Mittwoch, 10. August 2022: A661 - Frankfurt in Richtung Egelsbach am Ausbauende; Landstraße L3121 - Rodgau in Richtung Seligenstadt;

A661 - Frankfurt in Richtung Egelsbach am Ausbauende; Landstraße L3121 - Rodgau in Richtung Seligenstadt; Donnerstag, 11. August 2022: Bundesstraße B43a – Hanau in Richtung Fulda an der Anschlussstelle Hafen;

Bundesstraße B43a – Hanau in Richtung Fulda an der Anschlussstelle Hafen; Freitag, 12. August 2022: Bundesstraße B43a – Hanau in Richtung Fulda an der Anschlussstelle Hafen;

Bundesstraße B43a – Hanau in Richtung Fulda an der Anschlussstelle Hafen; Samstag, 13. August 2022: Bundesstraße B43a – Hanau in Richtung Fulda an der Anschlussstelle Hafen;

Bundesstraße B43a – Hanau in Richtung Fulda an der Anschlussstelle Hafen; Sonntag, 14. August 2022: Bundesstraße B43a – Hanau in Richtung Fulda an der Anschlussstelle Hafen;

Bundesstraße B43a – Hanau in Richtung Fulda an der Anschlussstelle Hafen; Quelle: Polizei Offenbach

Polizei im Main-Kinzig-Kreis: Rund um Offenbach und Hanau wird wieder geblitzt. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

In Hessen gibt es neben den mobilen Blitzeranlagen, natürlich auch stationäre Geschwindigkeitskontrollen. Doch in Mühlheim (Offenbach) sind es jetzt zwei weniger, diese dürfen nicht mehr genutzt werden. (Lucas Maier)