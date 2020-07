Corona-Alarm in Kita: Kind positiv auf Virus getestet - Einrichtung macht sofort dicht

Corona-Alarm im Kreis Offenbach. Ein Kita-Kind wurde positiv auf das Virus getestet. Jetzt ist die Einrichtung dicht. Der News-Ticker.

Das Coronavirus hält die Region rund um Offenbach , Hanau und Darmstadt konstant in Atem.

In einer Kita in Dreieich wird eine Corona-Infektion gemeldet.

Update vom Sonntag, 26.07.2020, 16.38 Uhr: Das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises hat am Sonntag (26.07.2020) in Sachen Covid-19 keine Veränderungen gegenüber Samstag (25.07.2020) gemeldet. Nachdem am Samstag vier positive Coronavirus-Fälle vermeldet wurden, kamen am Sonntag keine weiteren hinzu. Es bleibt damit bei insgesamt 855 Covid-19-Fällen, von denen 758 bereits als genesen gelten, 48 Coronavirus-Infizierte sind laut der Mitteilung des Kreises noch „aktiv“. Stationär behandelt werden drei Patienten aus dem Main-Kinzig-Kreis.

Update vom Samstag, 25.07.2020, 17.05 Uhr: In einer Kita in Dreieich sorgte ein positiver Coronatest vor kurzem für große Verunsicherung bei den Eltern. Ein Familienvater hatte sich mit dem Virus* infiziert, seine zwei Kinder waren zuvor noch in der Einrichtung betreut worden. Nach Bekanntwerden der Infektion wurde die Familie unter Quarantäne gestellt, die Testergebnisse standen noch aus.

Nun teilte der Kreis Offenbach mit, dass nach der Erkrankung eines Elternteils auch eins dessen Kinder positiv auf Corona getestet wurde. Das Ergebnis für das Geschwisterkind stehe noch aus. Kontaktpersonen seien bereits über den Fall informiert worden. Laut Kreis sind rund 60 Kinder und Erwachsene betroffen, für die vom Gesundheitsamt nun Quarantäneverfügungen erlassen wurden. Der Kreis stehe im engen Austausch mit der Stadt Dreieich. Die Einrichtung in der Schulstraße bleibt vorübergehend geschlossen. Die angrenzende Krippe ist nicht betroffen.

Corona im Kreis Offenbach: Mehrere Neuinfektionen – Online-Formular für Reiserückkehrer

Update vom Freitag, 24.07.2020, 17.00 Uhr: Das Gesundheitsamt der Stadt Offenbach bietet ab sofort ein vereinfachtes Meldeverfahren für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten an. Auf der Website von Offenbach befindet sich ein digitales Formular zum Ausfüllen. Anschließend wird das Gesundheitsamt Kontakt mit der Person aufnehmen. Die Meldung ist verpflichtend.

Die Stadt Offenbach weist Reisende aus Risikogebieten darauf hin, sich 14 Tage lang in Quarantäne zu begeben. Kontakte zu anderen Personen sind in dieser Zeit nicht zulässig.

Corona im Kreis Offenbach: Aufregung in einer Kita - Vater positiv auf Virus getestet

Update vom Freitag, 24.07.2020, 11.18 Uhr: In einer Kita in Dreieich (Kreis Offenbach) herrscht derzeit große Aufregung. Der Vater einer Familie ist positiv auf Corona getestet worden. Seine Kinder hatten die Kita in Dreieich jedoch noch besucht, bevor sie in Quarantäne* geschickt wurden. Die Leitung stellte daraufhin den restlichen Eltern frei, ihre Kinder in die Kita zu bringen.

Das Gesundheitsamt des Kreises sprach in einem Schreiben dagegen davon, die Kinder „vorsichtshalber in häusliche Isolation“ zu nehmen. Ein Vater sieht darin einen Widerspruch, auch wenn das Amt klarstellte, dass es sich nur um eine Empfehlung handele und die Kinder keinen direkten Kontakt mit dem an Covid-19 erkrankten Vater hatten. Es herrscht Verunsicherung, auch weil die Testergebnisse der betroffenen Familie noch ausstehen.

Corona im Kreis Offenbach: Mehrere Neuinfektionen – Wohnunterkunft betroffen

Update vom Donnerstag, 23.07.2020, 16.10 Uhr: Hessen vermeldete am heutigen Donnerstag den höchsten Anstieg an Neuinfektionen seit zwei Monaten, wie fnp.de berichtet*. Den Trend spiegeln teils auch die Zahlen aus der Region rund um Offenbach und Hanau wider. Der Kreis Offenbach meldete gleich 15 neue Corona-Fälle. Acht von ihnen entfallen auf die Gemeinschaftsunterkunft in Heusenstamm, deren Bewohner seit Samstag (18.07.2020) unter Quarantäne stehen. Die insgesamt neun Erkrankten wurden auch in der Einrichtung selbst isoliert, teilte der Kreis mit.

Akut sind im Kreis Offenbach somit 50 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, sechs liegen im Krankenhaus. 756 Corona-Infektionen wurden seit Beginn der Pandemie registriert. Innerhalb der letzten sieben Tage gab es insgesamt 33 Neuinfektionen im Kreis Offenbach. Dies entspricht etwa neun Personen je 100.000 Einwohner. Damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz deutlich unter dem Schwellenwert, der Einschränkungen des öffentlichen Lebens bedeuten würde.

Corona im Main-Kinzig-Kreis: Eine Neuinfektion im Main-Kinzig-Kreis

Das Gesundheitsamt im Main-Kinzig-Kreis hat am Donnerstag eine Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet. Die betroffene Person wohnt in Nidderau. Die Gesamtzahl aller bestätigten Fälle liegt somit bei 847. Als genesen gelten 758 Personen (+3), 49 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 40 Fälle sind noch „aktiv“. Stationär behandelt wird eine Person aus dem Main-Kinzig-Kreis. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt laut Sozialministerium bei fünf. Die Angaben des Ministeriums können leicht von denen der Landkreise abweichen.

Auf die Stadt Offenbach entfallen zwei weitere Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist dort mit neun nach Infos des Sozialministerium zwar eine der höchsten des Bundeslandes, aber weiterhin deutlich entfernt vom Schwellenwert. Bestätigte Corona-Fälle gab es hier seit Beginn der Pandemie 241.

Erzieherin in Dietzenbach hat Corona

Update vom Mittwoch, 22.07.2020, 17.51 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus hat rund um Hanau und Offenbach massiv an Geschwindigkeit verloren. Kleinere Krisenherde tauchen dennoch immer wieder auf. So wie nun in einer Kita in Dietzenbach. Dort hat nach Angaben des Gesundheitsamts des Kreises Offenbach eine der Erzieherinnen Corona. Betroffen ist der Kindergarten Martinstraße. Rund 20 Kinder und Erzieherinnen, die mit der Infizierten Kontakt gehabt haben sollen, müssen in Isolation. Den Erzieherinnen wurde empfohlen, sich testen zu lassen.

Im ganzen Kreis Offenbach gelten noch 36 Personen als akut mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden hier seit Beginn der Pandemie 741 Corona-Fälle registriert. Seit Dienstag kamen fünf Neuinfektionen hinzu. Innerhalb der letzten sieben Tage gab es insgesamt 19 Neuinfektionen im Kreis Offenbach. Dies entspricht etwa fünf Personen je 100.000 Einwohner und liegt deutlich unter den Schwellenwerten, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Folge hätten.

Heusenstamm: Alle Bewohner in Quarantäne - Corona-Fall in Gemeinschaftsunterkunft

Update vom Samstag, 18.07.2020, 20:10 Uhr: Corona ist auch in der Region um Offenbach, Hanau und Darmstadt noch ein Thema. Nun gab der Kreis Offenbach bekannt, dass eine Person, die in einer Gemeinschaftsunterkunft in Heusenstamm lebt, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Demnach seien alle Bewohnerinnen und Bewohner unter Quarantäne gestellt.

+ Wegen einer Corona-Infektion in einer Gemeinschaftsunterkunft in Heusenstamm sind die Bewohner unter Quarantäne (Symbolbild). © picture alliance/Oliver Berg/dpa

„In den nächsten Tagen werden Beschäftigte des Gesundheitsamtes des Kreises Offenbach bei rund 110 Personen einen Abstrich auf SARS-CoV-2 nehmen", verkündete der Kreis. Die Quarantäne solle für mindestens 14 Tage gelten, bis sie durch das Gesundheitsamt wieder aufgehoben wird. Außerdem sollen die Bewohnerinnen und Bewohner nach Möglichkeit in ihren Zimmern bleiben, damit das Coronavirus nicht verbreitet wird.

Corona-Ausbruch im Main-Kinzig-Kreis: Mehr Neuinfektionen, Flüchtlingsheim unter Quarantäne

+++ 15.21 Uhr: Das Coronavirus breitet sich in der Region um Offenbach, Hanau und Darmstadt eigentlich nur noch langsam aus, nun schnellen die Infektionszahlen im Main-Kinzig-Kreis jedoch wieder nach oben. „Das Gesundheitsamt hat neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet“, hieß es in einer Meldung des Kreises. Sieben Fälle werden den Flüchtlingsunterkünften in Gelnhausen zugeordnet, die anderen Infizierten wohnen in Biebergemünd und Neuberg. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nun 835 Menschen in dem Kreis mit Sars-CoV-2 angesteckt.

+ Corona-Ausbruch im Main-Kinzig-Kreis: Zwei Flüchtlingsheime in Gelnhausen werden unter Quarantäne gestellt. (Symbolbild) © picture alliance/Matthias Balk/dpa

Update vom Freitag, 17.07.2020, 13.11 Uhr: Das Gesundheitsamt Main-Kinzig-Kreis hat zwei Flüchtlingsunterkünfte in Gelnhausen unter Quarantäne gestellt. Dies teilte der Kreis in einer Meldung mit. Demnach infizierten sich sechs weitere Bewohner in der Einrichtung „Vor der Kaserne“ mit dem Coronavirus. Am Mittwoch (15.07.2020) gab es dort einen ersten Infektionsfall. „Darüber hinaus hat es einen Covid-Fall in der Flüchtlingsunterkunft ‚Am Schandelbach‘ gegeben“, hieß es vom Kreis.

Corona-Ausbruch im Main-Kinzig-Kreis: Zwei Flüchtlingsheime unter Quarantäne gestellt

„Aufgrund der Parallelität der Ereignisse haben wir mit unserem Verwaltungsstab, in Abstimmung mit dem Gelnhäuser Krisenstab, für beide Einrichtungen nun Quarantäne angeordnet. Das ist notwendig, um die Ausbreitung nach Möglichkeit einzudämmen“, erklärte Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler nach einer gemeinsamen Sitzung zwischen Kreis und Stadt. „Gleichzeitig haben wir besprochen, wie die Versorgung mit Lebensmitteln und der Zugang zu medizinischer Versorgung sichergestellt werden kann.“

In der Flüchtlingsunterkunft „Vor der Kaserne“ leben nach Angaben des Main-Kinzig-Kreises 99 Bewohner, in der Einrichtung „Am Schandelbach“ 58. Alle Bewohner müssen nun vorerst in häusliche Corona-Quarantäne.

Corona in der Region: Infektionsfall in Flüchtlingsunterkunft im Main-Kinzig-Kreis

Update vom Mittwoch, 15.07.2020, 16.26 Uhr: In der Region um Offenbach, Hanau und Darmstadt breitet sich das Coronavirus eigentlich nur noch langsam aus. Jetzt meldet das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises aber einen Corona-Fall in einer Flüchtlingsunterkunft in Gelnhausen. Die infizierte Person wurde von den anderen in der Unterkunft lebenden Personen sofort separiert. Zuvor hatten jedoch 30 Bewohner Kontakt zu der infizierten Person. Für diese Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt eine häusliche Isolation angeordnet.

Allen weiteren Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Gelnhausen hat das Gesundheitsamt dringend empfohlen, Kontakte vorerst zu reduzieren. Am Donnerstag (16.07.2020) sollen die Kontaktpersonen auf das Coronavirus getestet werden. Um die Umsetzung der Maßnahmen sowie die Versorgung der isolierten Bewohnerinnen und Bewohner kümmert sich die Stadt Gelnhausen.

Die offiziellen Corona-Fallzahlen des Ministeriums stellen sich für die Kreise und Städte in der Region wie folgt dar (Stand 14.07.2020, 14 Uhr):

Kreis Bergstraße : Infizierte 381, Todesfälle 3

: Infizierte 381, Todesfälle 3 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 439, Todesfälle 20

: Infizierte 439, Todesfälle 20 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 814, Todesfälle 50

: Infizierte 814, Todesfälle 50 Odenwaldkreis : Infizierte 416, Todesfälle 63

: Infizierte 416, Todesfälle 63 Kreis Offenbach : Infizierte 718, Todesfälle 41

: Infizierte 718, Todesfälle 41 Stadt Darmstadt : Infizierte 238, Todesfälle 18

: Infizierte 238, Todesfälle 18 Stadt Offenbach: Infizierte 223, Todesfälle 9

Weiterer Todesfall aufgrund von Corona in der Region

Update von Montag, 06.07.2020, 21.30 Uhr: Der Kreis Offenbach hat am Montag den 41. COVID-19-Todesfall bestätigt. Die Gesamtzahl der Personen, bei denen das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 im Kreis nachgewiesen wurde, ist über das Wochenende um zwei Personen angestiegen. 697 Personen sind kreisweit als infiziert registriert. Derzeit werden in den beiden Krankenhäusern im Kreis Offenbach zwölf an COVID-19 Erkrankte versorgt. Innerhalb der letzten sieben Tage gab es insgesamt 15 Neuinfektionen im Kreis Offenbach.

Corona in der Region: Zwei Kita-Gruppen bleiben wegen Corona-Verdacht am Montag geschlossen

+++ 18.00 Uhr: Zahlreiche Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden von diesem Montag an in Hessen gelockert. So öffnen beispielsweise die Kitas wieder im Normalbetrieb für alle Kinder. Wegen eines Corona-Verdachts bleiben allerdings zwei Kita-Gruppen in Breuberg im Odenwaldkreis am Montag vorsorglich geschlossen.

Bei einer Frau aus Breuberg besteht der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Ein erster Test hatte zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt, sodass das Gesundheitsamt einen zweiten Test veranlasst hat. Das Ergebnis steht allerdings aktuell noch aus. Das Gesundheitsamt hat außerdem bei den beiden Kindern der Frau, die je eine Gruppe in einer Kita in Breuberg besuchen, einen Rachenabstrich genommen.

Sollte der Test der Kinder negativ ausfallen, können die beiden Kita-Gruppen geöffnet bleiben. Am Montag (06.07.2020) werden die beiden Gruppen jedoch sicherheitshalber vorerst geschlossen bleiben.

Gefährliche Post an Rathaus in Darmstadt: Unbekannte schicken mutmaßlich gebrauchte Corona-Masken

+++ 16.30 Uhr: Im Rathaus von Darmstadt hat ein Paket an Oberbürgermeister Jochen Partsch für Entsetzen gesorgt. Es enthielt mutmaßlich gebrauchte Corona-Schutzmasken. Das Gesundheitsamt soll nun prüfen, ob von den Masken eine Infektionsgefahr ausgeht. Der Darmstädter Oberbürgermeister hat bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Ein Informant hat der Redaktion jetzt Hinweise darauf geliefert, welche Täterinnen oder Täter die Corona-Schutzmasken an Darmstadts OB geschickt haben könnten.

Aktuelle Fallzahlen: Ein weiterer Corona-Todesfall in der Region

+++ 14.48 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Region um Offenbach, Darmstadt und Hanau steigt weiterhin nur leicht an. Insgesamt haben sich innerhalb eines Tages 3 Menschen in der Region mit dem Virus infiziert. Das meldet das Sozialministerium am Sonntagnachmittag (05.07.). Außerdem gab es in der Region einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Eine Person aus Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis ist verstorben.

Corona in der Region: Main-Kinzig-Kreis verschärft vor den Ferien die Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten

Update von Sonntag, 05.07.2020, 13.45 Uhr: Der Main-Kinzig-Kreis beschließt strengere Regeln für Urlaubs-Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten. Der Verwaltungsstab des Kreises sah nach mehreren Corona-Fällen an Schulen dringenden Handlungsbedarf: „Wir haben vor den Sommerferien in noch recht kleiner Dimension erlebt, was sich über die Sommerferien und dann im Regelbetrieb aller Schulen potenzieren dürfte“, schätzt Landrat Thorsten Stolz. Zu den Maßnahmen für Urlaubs-Rückkehrer im Kreis gehören nun

eine umfänglichere Selbstisolation und

eine breiter angelegte Teststrategie bei Reiserückkehrern.

Zusätzlich zu den eigenen persönlichen Daten müssen Rückkehrer dem Gesundheitsamt nun auch die Daten aller Mitglieder in ihrem Haushalt melden – inklusive der schulischen oder beruflichen Situation.

Der Hintergrund ist, sensible Einrichtungen, wie Schulen, Kitas, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen besser zu schützen. Die Meldung funktioniert ganz einfach über ein Online-Formular im „CoroNetz“ auf der Webseite des Main-Kinzig-Kreises. Wie der Kreis am Freitag (03.07.2020) weiter mitteilte, könnte die Reise der Eltern für Kinder ein vorübergehendes Betreuungs- oder Schulbesuchsverbot nach sich ziehen. Für Erzieher oder Lehrer, die mit einem Rückkehrer zusammenleben, könnte es zum zeitlich begrenzten Tätigkeitsverbot führen. Erst wenn ein Corona-Test* beim Reiserückkehrer negativ ausfällt, fallen demnach auch die Einschränkungen für alle anderen weg, so der Kreis.

Corona in der Region: Anstieg der Neuinfektionen – Gesundheitsamt entdeckt Muster

Update von Samstag, 04.07.2020, 14.05 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Region um Offenbach, Darmstadt und Hanau steigt weiterhin an, allerdings nur leicht. Insgesamt haben sich zehn Menschen in der Region innerhalb eines Tages mit dem Virus infiziert, meldet das Sozialministerium. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gab es zum Glück keine für die Region zu vermelden.

Die offiziellen Corona-Fallzahlen des Ministeriums stellen sich für die Kreise und Städte in der Region wie folgt dar:

Kreis Bergstraße : Infizierte 368, Todesfälle 3

: Infizierte 368, Todesfälle 3 Kreis Darmstadt-Dieburg : Infizierte 435 (+1), Todesfälle 20

: Infizierte 435 (+1), Todesfälle 20 Main-Kinzig-Kreis : Infizierte 801 (+4), Todesfälle 49

: Infizierte 801 (+4), Todesfälle 49 Odenwaldkreis : Infizierte 411 (+1), Todesfälle 63

: Infizierte 411 (+1), Todesfälle 63 Kreis Offenbach : Infizierte 696, Todesfälle 41

: Infizierte 696, Todesfälle 41 Stadt Darmstadt : Infizierte 229 (+1), Todesfälle 18

: Infizierte 229 (+1), Todesfälle 18 Stadt Offenbach: Infizierte 208 (+3), Todesfälle 9

Wie das Stadtgesundheitsamt von Offenbach bereits am Freitag (03.07.2020) meldete, sind die Corona-Fallzahlen in Offenbach aktuell leicht am Steigen. Vermehrt wurden Corona-Neuinfektionen nach der Einreise aus dem Ausland festgestellt. Das Stadtgesundheitsamt appelliert an die Bürger, Abstand und Hygieneregeln einzuhalten. „Wenn eine Familie infiziert ist, startet das neue Infektionsketten. Sehr schnell wird dann wieder die Schließung von Kitas, Schulen, aber möglicherweise auch von Betrieben notwendig. Offenbacherinnen und Offenbacher werden damit auch einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt“, erläutert Dr. Bernhard Bornhofen, Leiter des Stadtgesundheitsamts in einer Pressemitteilung.

Region Offenbach und Hanau: Weitere Schule von Corona betroffen – Über 140 Personen isoliert

Update vom Donnerstag, 02.07.2020, 18.52 Uhr: An einer weiteren Schule im Main-Kinzig-Kreis gibt es einen Corona-Fall. Das Gesundheitsamt hat am heutigen Donnerstag insgesamt vier neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zwei Betroffene wohnen in Maintal, jeweils einer in Bad Orb und Biebergemünd. In Bad Orb hat sich demnach eine Person aus der Schulgemeinde der Martinus-Schule, einer Grundschule, infiziert. Eine Klasse mit zwölf Kindern und zwei Lehrerinnen muss in häusliche Isolation und wird auf Corona getestet. Teils seien die Tests schon erfolgt, hieß es vom Gesundheitsamt. Die Ergebnisse stünden aber noch aus.

Derweil gibt es laut Mitteilung rund um die Hasela-Schule in Linsengericht und die Theodor-Heuss-Schule in Hanau bislang keine weiteren positiven Befunde. Auch dort liegen aber noch nicht alle Testauswertungen vor. Mit den vier neuen Fällen am Donnerstag ist die Gesamtzahl aller bestätigten Coronavirus-Infektionen im Main-Kinzig-Kreis auf 802 gestiegen.

Corona-Fälle an Schulen und in Kita bei Offenbach und Hanau – Über 130 Personen müssen in Isolation

Erstmeldung vom Mittwoch, 01.07.2020, 18.27 Uhr: Offenbach – Im Kreis Offenbach und im Main-KInzig-Kreis sind mehrere Schulen und eine Kita von Corona-Ausbrüchen betroffen. Das wurde am Mittwoch (01.07.2020) bekannt. Insgesamt über 130 Kinder und Erwachsene müssen sich vorsorglich in häusliche Isolation begeben. Die Gesundheitsämter wollen umfangreich auf das Coronavirus testen.

Kreis Offenbach: Corona-Fälle an Kita in Heusenstamm und an Schule in Neu-Isenburg

Im Kreis Offenbach gab es seit Beginn der Pandemie insgesamt 693 Corona-Infizierte. Als akut gelten aktuell 47 Fälle. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es insgesamt 18 Neuinfektionen. Darunter eben auch die beiden Fälle, die nun Konsequenzen für Schüler, Lehrer und Familien haben: Einen Corona-Fall gebe es in der Kindertagesstätte Rembrücken in Heusenstamm und einen in der Ludwig-Uhland-Schule in Neu-Isenburgs Stadtteil Gravenbruch. Beide stünden in direktem Zusammenhang mit einer Reiserückkehr aus einem Risikogebiet, berichtete das Gesundheitsamt des Kreises Offenbach.

Sämtliche Kinder und Erzieherinnen der Kita in Heusenstamm hatten demnach „engen Kontakt“ zu einer Person, bei der Corona nachgewiesen wurde. Sie müssen für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Anders sieht es an der Grundschule in Neu-Isenburg aus. Dort müssen sich lediglich alle Schüler der betroffenen Klasse sowie deren Lehrkräfte isolieren. Insgesamt seien mehr als 80 Quarantäneverfügungen versandt worden. Alle engen Kontaktpersonen sollen nun getestet werden.

Main-Kinzig-Kreis: Mehrere Corona-Fälle rund um Hanau – Grundschüler müssen in Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises hat am Mittwoch acht neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Die Infizierten wohnten in Linsengericht (3), Gelnhausen (2), Biebergemünd, Hanau und Maintal. Insgesamt gab es dort seit März 798 bestätigte Fälle, von denen noch 33 als akut gelten. Unter den neuen positiven Befunden ist je einer an zwei Schulen im Kreis.

Zwei Grundschulklassen der Hasela-Schule in Linsengericht-Altenhaßlau sowie eine Klasse der Theodor-Heuss-Schule in Hanau-Steinheim mussten sich laut Mitteilung am Mittwoch in häusliche Isolation begeben. Betroffen sind demnach rund 30 Personen in Linsengericht und rund 25 in Hanau. Für einen Klassenverband in Linsengericht ist die Isolation vorsorglich, bis alle Testergebnisse vorliegen.

Hanau: Zweiter positiver Corona-Test an Schule – Gesundheitsamt will beruhigen

Aus der Schulgemeinde der Theodor-Heuss-Schule in Hanau ist es der zweite gemeldete Covid-19-Fall binnen einer Woche, wobei der erste Betroffene nach Kreis-Angaben schon längere Zeit vor seiner Testung nicht im Unterricht gewesen war. Dass sich die beiden Infizierten während des Schulbetriebs gegenseitig angesteckt haben, hält das Gesundheitsamt nach derzeitigem Erkenntnisstand für „wenig wahrscheinlich“. Wahrscheinlicher sei beim zweiten Betroffenen demnach eine Infektion im Freizeitbereich.

Zuletzt wurden an mehreren Schulen in der Region Corona-Fälle bekannt. Für eine Grundschule im Ortsteil Wirtheim von Biebergemünd konnte das Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises nun Entwarnung geben: Dort gab es am Mittwoch keine weiteren positiven Tests. Das Gesundheitsamt hatte die Schule am Freitag (26.6.) vorsorglich dicht gemacht und sicherheitshalber auch eine zweite Klasse in Isolation geschickt. Die direkt Betroffenen müssen getestet werden, alle übrigen Eltern und Schüler können – so sie denn wollen. (ag)

