Polizei am Hauptbahnhof im Einsatz: Überall liegen Trümmer

Großeinsatz der Polizei am Hauptbahnhof in Offenbach: Unbekannte haben einen Geldautomat gesprengt.

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Offenbach

Unbekannten sprengen einen Geldautomaten

Täter sind auf der Flucht

Update vom Donnerstag, 16.01.2020, 6.57 Uhr: Unbekannte haben Donnerstagnacht am Hauptbahnhof in Offenbach einen Geldautomaten gesprengt. Am Morgen liegen noch überall Trümmer. Verletzt wurde aber nach ersten Informationen niemand. Die Polizei ist im Einsatz und auf der Suche nach den Tätern. Der Zugverkehr ist von der Tat am Hauptbahnhof in Offenbach nicht betroffen.

Update vom Donnerstag, 16.01.2020, 6.30 Uhr: Der Polizei hat den Einsatz am Hauptbahnhof Offenbach am Donnerstagmorgen auf Nachfrage offiziell bestätigt. Anders als zuerst berichtet, haben die Unbekannten dort tatsächlich einen Geldautomaten gesprengt. Aktuell gibt es keinen Hinweis auf die Täter. Sie sind auf der Flucht.

Hauptbahnhof Offenbach: Polizei im Einsatz

Erstmeldung vom Donnerstag, 16.01.2020, 6.01 Uhr: Offenbach – Am Hauptbahnhof in Offenbach findet am Donnerstagmorgen (16.01.2020) ein Polizeieinsatz statt. Nach Informationen des HR soll es dabei um die versuchte Sprengung eines Geldautomaten gehen. Eine offizielle Bestätigung der Polizei steht noch aus. chw

Ein oder mehrere Unbekannte versuchten jüngst in Offenbach einen Geldautomaten in der Erich-Ollenhauer-Straße zu sprengen. Die Polizei sucht nach Zeugen.