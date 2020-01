Frau wird in Offenbach brutal niedergestochen – Schwere Verletzungen

Attacke in Offenbach: Eine Frau wird brutal niedergestochen und muss schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Offenbach - Am Montagabend (30.12.2019) kam es zwischen 17 Uhr und 18 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau im Bereich der Ahornstraße in Offenbach. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach einer Fahndung hat die Polizei einen Tatverdächtigen bereits festgenommen.

Offenbach: Streit eskaliert! Frau erleidet brutale Stichverletzungen

Die Gegend rund um die Ahornstraße in Offenbach wurde nach Angaben der Polizei am Montag (30.12.2019) zum Schauplatz eines Streits mit brutalem Ausgang. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr gerieten ein 38-jähriger Mann und eine ein Jahr ältere Frau aneinander. Die Auseinandersetzung eskalierte, die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Die Waffe wird von der Polizei als „Stichwerkzeug“ beschrieben. Weil die Stichverletzungen derart tief waren, wurde die Frau in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Wie es der Frau geht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Brutale Gewalt gegen Frauen ist keine Seltenheit. Erst vor Kurzem erschütterte ein Femizid Idstein. Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau nimmt die Polizei nimmt ihren Ehemann fest. Erst eine Obduktion deckte die wahre Todesursache auf.

Offenbach: Nach Fahndungserfolg der Polizei sind jetzt Zeugen gesucht

Eine Fahndung seitens der Polizei in Offenbach war schnell erfolgreich. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Aber was genau war passiert und wie kam es zu dem Streit? Um das und weitere Fragen zu klären sucht die Kriminalpolizei Offenbach nach Zeugen der Tat.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet oder verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum im Bereich der Ahornstraße bis hin zum Ketteler Krankenhaus im Lichtplattenweg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei Offenbach zu melden.

Polizei-Statistik: Kriminalität in ganz Hessen rückläufig

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.

slo