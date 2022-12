Großbrand in Offenbach: 25 Menschen vor den Flammen gerettet – War es Brandstiftung?

Von: Florian Dörr

Ein Brand im Zentrum von Offenbach beschäftigt die Feuerwehr über Stunden. Der Sachschaden ist enorm.

Offenbach - Ein Großbrand im Zentrum von Offenbach beschäftigte am Dienstagabend (20. Dezember) die gesamte Feuerwehr der Stadt. In einem viergeschossigen Wohngebäude an der Mittelseestraße war eine Wohnung im 2. Obergeschoss des Hinterhauses in Vollbrand geraten.

Die Berufsfeuerwehr sowie alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Offenbach wurden in Alarm gesetzt.

Großbrand in Offenbach: 25 Bewohner gerettet - 500.000 Euro Sachschaden

Insgesamt 25 Bewohner des in Brand geratenen Hauses sowie der beiden Nachbargebäude konnten nach Angaben der Retter „schnell und unversehrt“ aus dem Gefahrenbereich verbracht werden. Die Feuerwehr verhinderte zudem ein Ausbreiten des Feuers auf die Nachbargebäude. Gegen 21 Uhr waren die Flammen unter Kontrolle. Allerdings: Erst eine Stunde später wurde nach umfangreichen Nachlöscharbeiten „Feuer aus“ gemeldet. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr ist im Zentrum von Offenbach im Großeinsatz. © 5vision.media

Warum das Feuer ausgebrochen war, das kann aktuell noch nicht gesagt werden. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Der entstandene Sachschaden ist hoch. Er wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Das Wohngebäude im Zentrum von Offenbach wurde laut Mitteilung der Feuerwehr zudem im Nachgang der Löscharbeiten noch von einem zugezogenen Fachberater des Technischen Hilfswerks hinsichtlich ihrer Statik überprüft. (fd)

Gerade erst wurden in Offenbach-Bürgel drei Menschen durch giftige Gase verletzt – darunter ein Kind. Hintergrund war offenbar ein Grill auf dem Balkon.