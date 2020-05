„Hau‘ weg den Mist!“ Ehemaliges Einkaufscenter wird jetzt abgerissen 

Weg mit der Bausünde: Am Montag fiel zumindest eine Wand an der Ziegelstraße, nach Pfingsten beginnt der eigentliche Abriss.

Ein Schandfleck verschwindet

Der Abbruch des ehemaligen Einkaufscenters Berliner Straße in Offenbach hat begonnen. „Endlich“ ist das Wort, das am gestrigen Montag am häufigsten in der Ziegelstraße fällt.