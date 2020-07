Rapper Haftbefehl mit schweren Verletzungen in Klinik

Mit einer Schussverletzung wurde Rapper Haftbefehl ins Klinikum Darmstadt eingeliefert. Der Musiker ist schwer verletzt. Er soll sich selbst angeschossen haben.

Rapper Haftbefehl* aus Offenbach liegt offenbar mit einer Schussverletzung im Klinikum Darmstadt.

Haftbefehl* liegt offenbar mit einer Schussverletzung im Klinikum Darmstadt. Nach Medienberichten soll er sich die Wunde selbst zugefügt haben.

Scheinbar schoss sich Haftbefehl unter Drogeneinfluss versehentlich in den Unterschenkel.

Update vom Freitag, 17.07.2020, 12.32 Uhr: Die Polizei Südhessen hat bestätigt, dass die Ermittlungen nun Hinweise dazu ergeben haben, dass sich der Mann, der am Donnerstag mit einer Schusswunde in eine Darmstädter Klinik kam, die Verletzung selbst zugefügt hat. Die Identität des Offenbacher Rappers Haftbefehl wurde in der Pressemitteilung nicht bestätigt.

Update vom Freitag, 17.07.2020, 12.05 Uhr: Es kann derzeit nur spekuliert werden, ob es sich bei dieser Aktion des Offenbacher Rappers gar um eine Promo-Aktion für sein neuestes Werk, „Das weisse Album“, handelt. Mit diesem konnte Haftbefehl den vierten Platz der Deutschen Albumcharts erreichen. Der 34-Jährige polarisiert immer wieder mit seiner Musik und seinen öffentlichen Auftritten. Für die einen ist er ein Straßen-Poet, für die anderen ist die Faszination für seinen Rap unbegreiflich. Über seinen Instagram-Account oder andere soziale Netzwerke hat sich Haftbefehl selbst bis Freitagmittag noch nicht zum angeblichen Schuss zu Wort gemeldet.

Rapper Haftbefehl schießt sich ins Bein - Die Ermittlungen dauern an

Update vom Freitag, 17.07.2020, 08.05 Uhr: Wie die Polizei Südhessen am Morgen (17.07.) meldet, war der 34-Jährige bei der Aufklärung der genaueren Umstände der Verletzung nicht zu einer Zusammenarbeit mit den alarmierten Polizeikräften bereit. Dass es sich um den Rapper Haftbefehl handelt, bestätigt die Polizei bisher nicht. Die Ermittlungen, wie und wo es zu der Verletzung kam, dauern derzeit noch an. In diesem Zusammenhang wurden am Donnerstagabend auch der Wohnsitz des Mannes und eine Bar im Landkreis Darmstadt-Dieburg durchsucht. Bei den Durchsuchungen konnten allerdings keine Beweise gefunden werden, die zur Klärung des Vorfalls beitragen.

+ Rapper Haftbefehl aus Offenbach soll sich selbst ins Bein geschossen haben. © Gian Ehrenzeller / dpa

Erstmeldung vom Freitag, 17.07.2020: Offenbach/Darmstadt – Die Polizei Südhessen informierte am Donnerstagnachmittag (16.07.) gegen 16 Uhr, dass das Klinikum Darmstadt einen Patienten mit Schussverletzung meldet. Ein 34-Jähriger sei mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, bestätigte das Polizeipräsidium Südhessen den Vorfall. Weitere Details nannten die Beamten allerdings nicht.

Hat Rapper Haftbefehl aus Offenbach sich versehentlich ins Bein geschossen?

Nach Informationen des „Hessischen Rundfunk“ (hr) handelt es sich bei dem 34-jährigen Verletzten um den Offenbacher Rapper Haftbefehl. Wie der „hr" weiter berichtet, soll Aykut Anhan, so sein bürgerlicher Name, sich die Wunde selbst zugefügt haben. Nach einem Aufenthalt im Frankfurter Bahnhofsviertel soll sich der 34-Jährige aus Versehen in den Unterschenkel geschossen haben.

Rapper Haftbefehl Geboren 16. Dezember 1985 (Alter 34 Jahre), Offenbach am Main Vollständiger Name Aykut Anhan Ehepartnerin Nina Anhan Plattenfirmen Real Music, Azzlackz

Unter Drogen und Alkoholeinfluss: Rapper Haftbefehl mit Schussverletzung

Die Tat soll offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss passiert sein. Bei der Frankfurter Polizei wurde von dem Vorfall nichts bekannt. Weshalb sich Haftbefehl erst in Darmstadt ins Krankenhaus begab, ist derzeit noch unklar. Im Klinikum wird er nach hr-Informationen weiterhin stationär behandelt. Ob sein für den 24. Juli geplanter Auftritt bei einer Autokino-Show in Karlsruhe gefährdet ist, steht noch nicht fest. Der Rapper Haftbefehl aus Offenbach hatte erst im Juni sein neues Album DWA („Das weiße Album“) veröffentlicht.

Wegen seiner großen Heimatverbundenheit gab es zuletzt im Zuge der Kolonialismus-Debatte eine Petition, die Bismarckstraße in Offenbach nach Haftbefehl umzubenennen. Schließlich sei der Rapper einer, der es geschafft habe, erfolgreich zu sein. Die Haftbefehlstraße solle Migrant*innen zeigen, dass sie auch erfolgreich sein können. Im Rathaus stand man der Idee offen gegenüber. iwe (*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.)

