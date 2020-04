Drama bei Brand am Kaiserlei: Stromschlag verletzt Feuerwehrmann schwer

Alarm in Offenbach: Die Feuerwehr eilt zu einem Brand an den Kaiserlei. Für einen Kameraden endet der Einsatz im Krankenhaus.

Drama bei Brand am Kaiserlei in Offenbach

Einsatz für die Feuerwehr: Dichter Rauch dringt aus einem Gebäude

Ein Feuerwehrmann wird durch einen Stromschlag schwer verletzt

Offenbach – Dramatische Szenen haben sich bei einem Brand am Kaiserlei in Offenbach abgespielt: Ein Feuerwehrmann wurde durch einen Stromschlag schwer verletzt, wie seine Kameraden am späten Freitagabend (17.04.2020) mitteilten.

Offenbach: Brand am Kaiserlei – Feuer in leerstehendem Gebäude

Gegen 19.15 Uhr hatten mehrere Anrufer bei der Leitfunkstelle Offenbach ein Feuer gemeldet. Es dringe dichter Rauch aus einem Gebäude in der Berliner Straße. Es brannte in einem leeren Gebäude ganz in der Nähe des Kaiserlei-Kreisels.

Sofort machten sich die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Offenbach auf den Weg. Die Freiwillige Feuerwehr des Stadtteils Rumpenheim schickte Unterstützung.

Offenbach: Feuerwehrmann bei Brand schwer verletzt

Vor Ort mussten sich die Feuerwehrleute aus Offenbach Zutritt zu dem Gebäude verschaffen. Der Brand war im Keller ausgebrochen. Während ein Teil der Truppe begann, die Flammen zu löschen, überprüfte ein anderer, ob sich noch jemand in dem Gebäude aufhielt. Gefunden wurde aber niemand.

Während der Löscharbeiten passierte es dann: Ein Feuerwehrmann bekam einen Stromschlag ab, der ihn so stark verletzte, dass er sofort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Offenbacher Einsatzkräfte berichteten.

Offenbach: Brand unter Kontrolle – Strom nach Unfall abgeschaltet

Der Energieversorger schaltete in dem Gebäude, in dem der Brand ausgebrochen war, nach dem folgenschweren Unfall den Strom ab. Gegen 21.18 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz am Kaiserlei in Offenbach. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst nicht klar.

Dass die Feuerwehr in Offenbach einen harten Job hat, steht außer Frage. Mal haben die Einsatzkräfte Glück im Unglück und ein Groß-Alarm stellt sich letztlich als halb so wild heraus, wie etwa zuletzt bei einem Feuer im Sana-Klinikum. Mal kämpfen sie Stunden lang gegen die Flammen, ohne das Zuhause einer Familie am Ende retten zu können.

(ag)