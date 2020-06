Mann schlägt Mädchen und schubst sie an U-Bahn-Haltestelle herum

Übergriff in Oberursel: Ein Mann bedrängt eine 15-Jährige. Weil sie ihn zurückweist, wird er gewalttätig.

Übergriff an einer U-Bahn-Haltestelle in Oberursel (Hochtaunuskreis)

Ein Mann (30) soll ein Mädchen (15) geschlagen und bedroht haben

Die Jugendliche flüchtet und ruft die Polizei

Oberursel – An einer U-Bahn-Haltestelle in Oberursel hat ein Mann offenbar ein 15-jähriges Mädchen bedrängt und geschlagen. Die Polizei hat einen 30-Jährigen aus dem benachbarten Steinbach unter Verdacht. Er soll am Donnerstagmorgen (04.06.2020) erst übergriffig und dann gewalttätig geworden sein.

Oberursel: 15-Jährige flieht nach Übergriff von U-Bahn-Haltestelle

Die 15-Jährige wartete um 8 Uhr Morgens an der U-Bahn-Haltestelle in der Lahnstraße in Oberursel. Dort suchte der ihr unbekannte Mann das Gespräch mit der Jugendlichen. Als diese ihn zurückwies, soll der 30-Jährige sie laut Polizeibericht geschlagen, bedroht und gegen eine Glasscheibe des Wartebereichs gestoßen haben.

Das Mädchen flüchtete und verständige die Polizei. Diese nahm den Mann aus Steinbach wenig später fest. Er ist der Polizei bereits bekannt. Der Tatverdächtige stand laut den Ermittlern vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Er soll nun in eine ärztliche Einrichtung kommen.

Übergriff an U-Bahn-Haltestelle in Oberursel: Nur eine von vielen Gewalttaten gegen Frauen

Der Übergriff in Oberursel ist kein Einzelfall. Die Zahlen von Gewalttaten gegen Frauen sind gleichbleibend hoch. Nach Studien, die auch die immense Dunkelziffer von Tatbeständen wie Körperverletzung, Bedrohung oder sexueller Nötigung einrechnen, ist im Durchschnitt jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen.

Trotz der Dunkelziffer sind auch die Beispiele aus der Region zahlreich. Wie im Oktober 2019 als eine Frau in einem Bus in Bad Homburg mehrfach sexuell belästigt wird. Oder im Februar 2020 als mehrere Männer eine andere Frau in einem Tanzlokal in Neu-Anspach belästigen und bedrohen*. Hilfe finden Betroffene beispielsweise im Frauenhaus des Vereins Frauen helfen Frauen, der in Oberursel sitzt.

