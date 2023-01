12-Jährige verschwindet von Zuhause: Polizei bittet um Hinweise

Von: Sebastian Richter

Teilen

Ein Mädchen aus Obertshausen (Kreis Offenbach) wird als vermisst gemeldet. Eine erste Suche der Polizei bliebt zunächst erfolglos.

Obertshausen – Wo ist Melek K.? Das 12 Jahre alte Mädchen wird seit der Nacht auf Dienstag (24. Januar) vermisst. Eine erste Suche der Polizei in Offenbach blieb erfolglos, also bitten die Beamten die Bevölkerung um Hilfe.

Die Vermisste ist etwa 1,50 Meter groß und hat braune mittellange Haare, wie die Polizei mitteilt. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer schwarzen Schlaghose und weißen Turnschuhen.

Eine 12-Jährige aus Obertshausen wird vermisst. © Polizei Südosthessen

Mädchen verschwindet von Zuhause: Polizei bittet um Hinweise

Zuletzt gesehen wurde die 12-Jährige in ihrem Zuhause in der Adenauerstraße in Obertshausen. Dort verschwand sie am Dienstag, nahm ihr Handy sowie etwas Geld mit. Vermutlich ist sie von zuhause ausgerissen, heißt es von der Polizei in Offenbach.

Hinweise zu ihrem Aufenthalstort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erst von wenigen Tagen veröffentlichte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer 22-Jährigen aus Offenbach. Eine Spur führt nach Gelsenkirchen. (spr)