Brand in Obertshausen: Flammen schlagen aus Fenster, große Rauchwolke

Alarm für die Feuerwehr Obertshausen: In einer Wohnung ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Nachbar wird bei dem Brand zum Helden.

Brandalarm: Großeinsatz der Feuerwehr in Obertshausen (Kreis Offenbach)

In einer Wohnung ist ein Feuer ausgebrochen, Flammen schlagen aus einem Fenster

Ein aufmerksamer Nachbar wird zum Helden

Obertshausen – Bei einem Feuer in Obertshausen ist am Freitagmorgen (24.04.2020) eine Wohnung in der Peter-Anton-Straße fast vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatztrupps vor Ort, um die Flammen zu löschen, die laut Polizei schon aus einem Fenster des betroffenen Gebäudes schlugen.

Obertshausen: Brand in Wohnung – Nachbar weckt Anwohner

Gegen 6 Uhr war einem aufmerksamen Nachbarn der Brand in dem Mehrfamilienhaus aufgefallen. Er weckte die Bewohner auf und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte aus Obertshausen kurz darauf vor Ort ankamen, war bereits eine große Rauchsäule zu sehen. Alle Bewohner hatten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei letztlich niemand.

Dafür sind die Schäden an der betroffenen Wohnung riesig. Diese liegt im zweiten Obergeschoss. Beim Eintreffen der Feuerwehr Obertshausen stand sie vollständig in Flammen. Das Feuer hatte sogar die Fenster zum Bersten gebracht.

+ Die Feuerwehr Obertshausen löscht von außen mit einer Drehleiter einen Wohnungsbrand. © Björn Grün/ Keutz TV-NEWS

Feuerwehr Obertshausen holt Hilfe – Dennoch hoher Schaden bei Brand

Gemeinsam mit den Kameraden der Feuerwehr Mühlheim, die sie zu Hilfe gerufen hatten, drangen zwei Löschtrupps aus Obertshausen in die brennende Wohnung ein. Gleichzeitig wurde der Brand von außen über eine Drehleiter bekämpft.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und verhinderten so, dass die Flammen auf andere Wohnungen übergriffen. Das betroffene Apartment ist laut Polizei nun jedoch unbewohnbar. Auch große Teile des Inventars verbrannten demnach. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei rund 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

+ Große Teile des Inventars der Brandwohnung fielen den Flammen zum Opfer. © Björn Grün/ Keutz TV-NEWS

Feuerwehr-Einsatz bei und in Obertshausen: Wohnungsbrand und Feuer in Krematorium

Wohnungsbrände mit solch verheerenden Folgen sind leider keine Seltenheit. Erst vor kurzem zerstörte ein Feuer große Teile eines Hauses in Dietzenbach, ganz in der Nähe von Obertshausen. Auch in Obertshausen selbst ist der letzte große Einsatz für die Feuerwehr nicht lange her. Dieser war höchst makaber: Es brannte in ein Krematorium*, wie op-online.de berichtet.

(ag)

*op-online.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.