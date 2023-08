Totalschaden im Taunus: BMW kracht gegen Verkehrsschild und überschlägt sich

Von: Josefin Schröder

Bei einem Unfall am Montag überschlug sich eine 64-Jährige mit ihrem Auto auf der B4117 bei Oberlibbach. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 17.000 Euro.

Oberlibbach - Einen schweren Alleinunfall verursachte eine Autofahrerin am Montag gegen 15 Uhr bei Oberlibbach (Rheingau-Taunus-Kreis). Nach Angaben der Polizei war sie gegen 15 Uhr mit ihrem BMW von Wiesbaden in Richtung Hünstetten auf der B4117 unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor und in Höhe Idstein-Ehrenbach auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrsschild kollidiert. Anschließend überschlug sich das Auto der 64-Jährigen aus Hünstetten und blieb auf dem Dach liegen, teilten die Ermittler mit.

Schwerer Autounfall bei Oberlibbach im Taunus: Fahrerin nur leicht verletzt

Schwerer Unfall: Das Auto der 64-Jährigen aus Hünstetten überschlug sich, sie wurde dabei leicht verletzt. © 5VISION GmbH

Die Fahrerin, die allein unterwegs war, wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Wegen der Bergungsmaßnahmen war die B417 an der Stelle zeitweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt 17.000 Euro. Laut Polizei ist die genaue Unfallursache derzeit noch unklar. (jos)

Ein Fahrstreifen der B4417 musste zeitweise gesperrt werden, um das Unfallfahrzeug zu bergen. © Redaktion 5VISION GmbH

