OB-Wahl in Frankfurt: Rap-Video von Kandidat Pürsün - „Bin ich schon Boomer, wenn ich‘s geil finde?“

Von: Florian Dörr

Yanki Pürsün will Oberbürgermeister von Frankfurt werden. Der Song „Alle Frankfurter“ soll ihm helfen. Die Reaktionen sind gemischt.

Frankfurt - Der Wahlkampf zur OB-Wahl in Frankfurt ist in vollem Gange. Doch allein mit Plakaten und Ständen in Fußgängerzonen, so denken viele, ist heute kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Kurz vor der OB-Wahl in Frankfurt hat sich daher Yanki Pürsün - einer von insgesamt 20 Kandidaten - ein besonderes Schmankerl einfallen lassen. Und zumindest im Netz erregt er damit einige Aufmerksamkeit. Denn der FDP-Politiker aus Frankfurt hat einen Song produzieren lassen. „Alle Frankfurter“ heißt das gute Stück.

Worum geht‘s? Yanki Pürsün natürlich. So heißt es im Refrain etwa: „Das geht an alle Frankfurter/He is simply the right Pürsün for the job/He’s on top.“ Alles klar. In diesem Business sei der FDP-Kandidat der „realste“ und für den „Römer wie die Mittelmeerbrise“, wie die Interpreten „Parlamentspoet“ und Kilian Karger (FDP) rappen. „Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich den Song anzuhören und sich von seinen eingängigen Melodien begeistern zu lassen“, erklärt Pürsün selbst.

Song von Frankfurter OB-Kandidat Pürsün: Die FDP feiert‘s

In den Sozialen Netzwerken fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.

Yanki Pürsün will Oberbürgermeister von Frankfurt werden. Der Song „Alle Frankfurter“ bringt zumindest Aufmerksamkeit. (Archiv) © Enrico Sauda

„Stabile Sache“ schreibt etwa Moritz Harrer, seineszeichens selbst ein Freidemokrat. Die Parteikollegen aus Bielefeld loben ein Wortspiel zu Peter Feldmann: „Ohne Pauken und Trompeten wie im Requiem Morzarts war er Aufklärer der Märchen rund um Peterchens Wohlfahrt.“ Von mehreren FDP-Mitgliedern gibt es Feuer-Symbole der Unterstützung.

Bei einigen anderen kommt „Alle Frankfurter“ rund um Yanki Pürsün und die OB-Wahl in Frankfurt nur so bedingt gut an: „Sänk you for choosing Deutsche Cringe“, schreibt ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer fragt: „Bin ich schon Boomer, wenn ich‘s geil finde?“ Ebenfalls ein nicht ganz ungerechtfertigter Gedanke: „Ich hoffe, das ist ironisch.“

Song von Frankfurter OB-Kandidat Pürsün: Obi Yanki Nobi gegen Drogenmissbrauch und Intransparenz

Ist es aber offenbar nicht. „Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt und denke, dass es eine tolle Möglichkeit ist, meine Botschaft an alle Frankfurter zu vermitteln“, sagt der Kandidat zu seinem Song und dem dazugehörigen Video. Immerhin wird es auch inhaltlich: „Komm lass uns jetzt die Stadt verändern mit paar neuen Ideen wie einem Transparenzregister“, heißt es etwa. Ebenfalls pfiffig: „CDU bewirkt nur, dass die Zahl der Drogenkranken hochschießt/Er (Pürsün, Anm. d. Red.) setzt die Macht fürs Gute ein als OB Yanki Nobi.“

Das Video für „Alle Frankfurter“, das Yanki Pürsün auf seinen Kanälen geteilt hat, wurde inzwischen tausendfach angesehen. Und so dürfte „Alle Frankfurter“ vor allem für eines gesorgt haben: Aufmerksamkeit die OB-Wahl in Frankfurt am 5. März. (fd)