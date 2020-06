Nico Kurz löst Ticket für Darts-WM in London 

Der Ostheimer Nico Kurz hat sich zum zweiten Mal in Folge für die Darts-WM in London qualifiziert. Glückwünsche kommen sogar von ganz oben.

Nico Kurz aus Nidderau bei Hanau qualifiziert sich für Darts-Weltmeisterschaft

aus qualifiziert sich für Bei der vergangenen WM in London schaffte es Nico Kurz in die dritte Runde

schaffte es Nico Kurz in die dritte Runde Glückwünsche zum WM-Einzug kommen von ganz oben aus der Szene

München/Nidderau – Das Ostheimer Darts-Wintermärchen bekommt ab Dezember eine Fortsetzung. Nico Kurz aus Nidderau bei Hanau hat zum zweiten Mal in Folge die deutsche Darts-Superliga gewonnen und sich damit erneut für die Weltmeisterschaft (11. Dezember bis 1. Januar) im Londoner Alexandra Palace qualifiziert.

Nico Kurz aus Nidderau kam bei der WM in London sensationell in die dritte Runde

„Das bedeutet mir alles. Ich bin gerade mega glücklich und mir fehlen schon wieder die Worte“, sagte Nico Kurz nach seinem 10:9-Finalsieg in München gegen Dragutin Horvat aus Kassel. Dabei machte es der 23-Jährige noch spannender als im vergangenen Dezember bei der WM in London, als er sensationell bis in die dritte Runde vorstieß*. Im Habfinale schlug Kurz Deutschlands Nummer zwei Gabriel Clemens mit 9:7. Im Finale gegen Horvat sah dann zunächst alles nach einer klaren Niederlage für Nico Kurz aus. Er lag bereits mit 4:8 zurück, doch dann begann so etwas wie das Ostheimer Frühjahrsmärchen.

Nico Kurz fährt zur #DartsWM 2021! Er lag bereits 4-8 gegen Dragutin Horvat zurück, aber gewinnt mit einer sensationellen Aufholjagd noch 10-9. Im Decider verpasst Horvat die D12 für ein 141er-Finish. Wahnsinn! #superleaguedarts — Darts-WM 2021 (@DartsWM) June 14, 2020

Nico Kurz ballerte eine 180 (höchstmögliche Punktzahl mit drei Pfeilen) nach der anderen in das Board und kam auf 8:9 heran. „Wir wussten, dass er das Ding jetzt rocken wird“, sagte Jürgen Schmidt. Er ist einer von vielen Freunden von Nico, die im vergangenen Dezember gleich zweimal hintereinander die Reise nach London auf sich genommen hatten, um Kurz bei seiner ersten Darts-WM zu unterstützen. Diesmal machte er es richtig spannend. Beim Stand von 9:9 und der fünften 180 hatte er drei Matchdarts auf das Doppel-16-Feld. Doch der Ostheimer verfehlte dreimal sein Ziel. Doch auch Horvat verehlte die nötige Doppel-12 um einen Millimeter. Dann beendet Kurz mit dem zweiten Pfeil in die Doppel-2 das Spiel.

Für Nico Kurz geht ein Traum in Erfüllung: Darts-Profi zum zweiten Mal in Folge bei Weltmeiterschaft in London dabei

„Für mich ging im vergangenen Jahr in London schon ein Traum in Erfüllung und jetzt darf ich wieder zur WM. Das ist überragend“, sagte der 23-Jährige. Horvat haderte nach der Niederlage noch etwas mit dem fehlenden Millimeter, sagte dann: „Ich freue mich für Nico. Ich bin Fan von ihm und seiner Spielweise und werde ihm bei der WM die Daumen drücken.“

Und das werden mit Sicherheit noch viel mehr Menschen machen. „Ich habe Nicos Spiele im vergangenen Jahr verfolgt und war auch begeistert. Wir kennen uns ja alle in Ostheim. Ich werde in diesem Jahr wieder die Darts-WM gucken und drücke ihm jetzt schon die Daumen“, so Klaus Mehrling, Ortsvorsteher von Ostheim, Stadtteil von Nidderau bei Hanau.

Michael van Gerwen gratuliert Nico Kurz zum WM-Einzug

Werner von Moltke, der Chef der Professional Darts Corporation Europa lobte beide Finalisten für das wahrscheinlich beste Finale, das es in der Superliga je gab. Und auch von ganz oben in der Szene gab es Glückwünsche. „Nico hat ein fantastisches Talent und lernt sehr schnell dazu. Im Darts verbessert man sich immer nur Schritt für Schritt und das braucht Zeit“, sagt Michael van Gerwen, mehrfacher Weltmeister und der aktuell beste Darts-Spieler der Welt.

Nico Kurz blieb trotz seiner Freude am Sonntagabend schon wieder konzentriert und gelassen. „Ich werde auch in dieser Woche wieder arbeiten gehen und bleibe meinem Beruf treu. Im Darts-Sport möchte ich weiter dazu lernen und bin gespannt, was noch kommt“, sagt der Angestellte bei den Stadtwerken in Hanau, der sich genau wie seine Freunde das Flugticket für den kommenden Dezember nach London schon einmal buchen kann.

Von Heiko Lehmann

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa/John Walton