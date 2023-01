Geldautomat in Hofheim erfolglos gesprengt: Täter nach Unfall weiter auf der Flucht

Von: Stefan Krieger, Jana Ballweber

Teilen

In Hofheim-Diedenbergen sprengen Unbekannte einen Geldautomaten © 5Vision.News

In Hofheim sprengen Unbekannte erfolglos einen Geldautomaten und bauen auf der Flucht einen Unfall. Die Polizei sucht weiter nach den Tätern.

Update vom Dienstag, 03. Januar, 14.00 Uhr: Die Täter, die in der Nacht von Montag auf Dienstag im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen einen Geldautomaten gesprengt haben, sind weiter auf der Flucht. Das gab die Polizei Westhessen in einer Pressemitteilung bekannt. Erfolg hatten die Sprenger mit ihrer Tat nicht: Laut Polizei konnte kein Bargeld entwendet werden.

Die Fahndungsmaßnahmen mit Hubschrauber und Spürhunden rund um die Stadt Mainz, wo die Täter kurz nach der Sprengung einen Unfall gebaut hatten, dauern weiter an. Die Vollsperrung der Schiersteiner Brücke wurde inzwischen aufgehoben. Der Verkehr zwischen Mainz und Wiesbaden fließt wieder normal.

Am beschädigten Auto stellte die Polizei Spuren sicher, ebenso am Tatort in Hofheim. Als die Ermittler in der Nacht dort eingetroffen waren, fanden sie noch Reste von Sprengstoff, der am Morgen in einem nahegelegenen Feld kontrolliert gesprengt werden musste. Die Schäden am Gebäude schätzt die Polizei auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Geldautomat in Hofheim gesprengt - Täter verursachen Verkehrschaos auf der Schiersteiner Brücke

Update vom Dienstag, 03. Januar, 9.30 Uhr: Die Täter, die am Dienstagmorgen in Hofheim am Taunus einen Geldautomaten gesprengt haben, sind weiter flüchtig. Die Polizei sagte der dpa, man suche derzeit unter anderem mit einem Hubschrauber nach den flüchtigen Personen. Man vermute weiterhin, dass die Tat in Zusammenhang mit dem schweren Autounfall auf der A643 in Rheinland-Pfalz auf der Höhe von Mainz-Mombach stehe.

Dabei habe der Fahrer einer großen Limousine die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war aus bislang unbekannter Ursache in den Fahrbahnteiler gekracht. Der Wagen habe erheblichen Schaden erlitten und konnte nicht weiterfahren, so die Polizei. Obwohl keine weiteren Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren, musste die Schiersteiner Brücke in beide Richtungen voll gesperrt werden. Grund hierfür ist die Befürchtung, im Wagen könnten sich noch gefährliche Substanzen befinden, die zur Sprengung des Geldautomaten genutzt wurden. Die Sperrung dauert aktuell weiter an.

Geldautomat in Hofheim gesprengt - Täter fliehen und bauen Unfall

Erstmeldung vom Dienstag, 03. Januar, 7.49 Uhr: Hofheim-Diedenbergen – Der Geldautomat einer Bankfiliale ist im Main-Taunus-Kreis gesprengt worden. Verletzt wurde durch die Explosion am Dienstagmorgen (3. Januar) in Hofheim am Taunus, Stadteil Diedenbergen, niemand. Dies teilte die Polizei am frühen Morgen mit.

Zeugen hatten nach einem lauten Knall ein Fluchtauto vom Tatort wegfahren sehen. Die Beamten gehen davon aus, dass der gleiche Wagen im Zusammenhang mit einem Autounfall am Dienstagmorgen auf der A643 in Rheinland-Pfalz steht. Ob bei der Sprengung Geld erbeutet wurde, war noch nicht klar. Die Täter sind derzeit flüchtig.

Geldautomat in Hofheim gesprengt: Fahndung nach den Tätern

Die Fahndung nach den flüchtenden Personen wird durch zahlreiche Einsatzkräfte am Boden, unter anderem mit mehreren Diensthundeführern sowie aus der Luft mit einem Hubschrauber durchgeführt. Der schwer beschädigte PKW wird derzeit durch Spezialisten des Landeskriminalamtes untersucht. Bevor der PKW transportiert werden kann, ist auszuschließen, dass sich gefährliche Substanzen, die zum Sprengen eines Geldautomaten genutzt werden, noch im Fahrzeug befinden.

Die Untersuchungen werden mit der größten Vorsicht durchgeführt. Durch den Verkehrsunfall wurde der massive Fahrbahnteiler auf die Gegenfahrbahn verschoben, sodass in beide Fahrtrichtungen derzeit kein Verkehr fließen kann. Die notwendigen Aufräumarbeiten werden schnellstmöglich durchgeführt, um die massiven Auswirkungen auf den Berufsverkehr schnellstmöglich zu beenden. Es wird empfohlen, die A 643 derzeit weiträumig zu umfahren oder mit dem Fahrtbeginn noch zu warten. (dpa/KreutzTV/skr/jaba)

Erst kürzlich kam es zu einer Sprengung eines Geldautomaten in Babenhausen.