Nur zwei Städte sind noch unbeliebter: Frankfurt bei Deutschland-Ranking abgeschlagen

Von: Johannes Skiba

Frankfurt als Stadt hat viel zu bieten. Laut einer Umfrage möchten jedoch nur etwa 3 Prozent der Deutschen gerne in der Finanzmetropole leben. Die hohen Mietpreise sind nur ein Grund.

Frankfurt – Im letzten Jahr schaffte es Frankfurt weltweit auf Platz 7 der Städte mit der höchsten Lebensqualität. Bei der jährlichen Bewertung des Wirtschaftsmagazins The Economist wurde die Mainmetropole als einzige deutsche Stadt in die Top 10 gewählt. Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa zeigt wiederum, dass Frankfurt trotz der hohen Lebensqualität nicht zu den beliebtesten Städten des Landes gehört.

In der repräsentativen Umfrage antworteten nur rund drei Prozent der 2.048 Befragten auf die Frage, in welcher deutschen Großstadt sie am liebsten leben würden, mit Frankfurt. Das reicht im Ranking nur zu Platz sechs. Nur Dortmund und Essen schneiden noch schlechter ab als die Stadt am Main.

Die Skyline von Frankfurt am Main. © Peters/imago

Frankfurt im Beliebtheits-Ranking abgestürzt – Auch Einwohnerzahl sinkt

Das schlechte Ergebnis der Umfrage für Frankfurt spiegelt sich auch in der Bevölkerungsentwicklung der Stadt wider. 2010 zählte Frankfurt nur rund 680.000 Einwohner. 2021 lebten zwar rund 760.000 Menschen in der größten Stadt Hessens. Doch für das Jahr 2021 wurde von Statista erstmals seit 10 Jahren wieder ein Rückgang der Einwohnerzahl berechnet. Die Flucht aufs Land in den Taunus scheint, aufgrund der ruhigeren Lage und des etwas entschleunigten Lebens, für viele Menschen ein Wunschziel zu sein.

Insgesamt scheint die Lust auf ein Leben in der Großstadt landesweit gering zu sein. Fast ein Drittel der dpa-Umfrage möchte demnach in keiner der zehn deutschen Großstädte wohnen. Am beliebtesten sind laut der Umfrage Hamburg und München. Etwa 16 Prozent würden gerne in der zweitgrößten Stadt Deutschlands oder der bayrischen Landeshauptstadt leben.

Im Ranking abgeschlagen: Frankfurt ist mehr als nur eine Finanzstadt

Ein Grund für die geringe Beliebtheit von Frankfurt in Deutschland sind die hohen Mietpreise. Im 3. Quartal 2022 stiegen die Mieten laut Statista im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,2 Prozent auf 14,16 Euro pro Quadratmeter an. Dem Klischee als reiche Finanzmetropole wird Frankfurt in dieser Hinsicht mehr als gerecht. Doch auch die beliebten Städte Hamburg und München haben mit hohen Mietpreisen zu kämpfen. Frankfurt wiederum genießt darüber hinaus unter anderem wegen des Bahnhofsviertels und der hohen Kriminalitätsrate einen schlechten Ruf als hässliche und gefährliche Stadt. Wer Frankfurt aber besser kennt, weiß genau, dass die Stadt wesentlich mehr zu bieten hat. (jsk)