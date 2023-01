Kopf-an-Kopf-Rennen: Zwei Babys hatten es nach Mitternacht ganz besonders eilig

Von: Christoph Sahler

Shiroman Vikrant mit seinen stolzen Eltern. © Universitätsklinikum Frankfurt

Das erste Baby 2023 am Uniklinikum in Frankfurt ist ein Junge und heißt Shiroman Vikrant. Ein anderes Baby war aber noch etwas schneller.

Frankfurt - Kaum war der Jahreswechsel am Wochenende vollzogen, da vermeldete das Universitätsklinikum in Frankfurt schon das erste Neugeborene im Jahr 2023. Sechs Minuten nach Mitternacht war es demnach am 1. Januar, als der kleine Shiroman Vikrant Satsangi zur Welt kam.

Der Junge wiegt laut Angaben des Krankenhauses 3210 Gramm und ist 53 cm groß. Kind und Mutter seien wohlauf und erlebten gemeinsam mit dem Vater einen ganz besonderen Start ins Jahr 2023. Das wohl erste Baby in Hessen hatte es sogar noch etwas eiliger.

Neujahrsbabys in Hessen: Junge in Frankfurt folgt auf Mädchen in Hanau

Wie der Hessische Rundfunk berichtet, wurde bereits um 0.02 Uhr ein Mädchen im St.-Vinzenz-Krankenhaus in Hanau geboren. (csa)

Rosalie war am Samstag, 31. Dezember, in Bad Homburg eines der letzten Babys, die ihren Geburtstag noch 2022 feierten.