Riesiger Sachschaden: Wohnhaus in Flammen - Anlieger-Warnung nach massiver Rauchentwicklung

Von: Florian Dörr

Teilen

Ein verheerender Brand beschäftigt Feuerwehr und Rettungskräfte im Hochtaunuskreis. Drei Menschen werden bei dem Feuer in Neu-Anspach verletzt.

Neu-Anspach - Schweres Feuer am Dienstagmorgen (13. Dezember) in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis). Drei Menschen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie hatten nach bisherigen Informationen der Polizei mutmaßlich Rauchgas eingeatmet. Die Rauchentwicklung war so stark, dass Anlieger noch immer gebeten werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Feuer war vermutlich im Obergeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen. Der Grund ist offiziell noch nicht bestätigt. Ein technischer Defekt wird vermutet.

Die Feuerwehr muss nach einem Brand in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) ausrücken. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Feuer in Neu-Anspach: Haus unbewohnbar - Riesiger Sachschaden

Nach dem Brand ist das betroffene Haus unbewohnbar. Die Feuerwehr schaffte es zwar, ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude zu verhindern, jedoch kam es auch hier durch Hitze und Rauch zu Beschädigungen. Entsprechend hoch ist der Sachschaden. Erste Schätzungen liegen zwischen 500.000 und 700.000 Euro. (fd)

Derweil beschäftigt die Ermittler im Hochtaunuskreis auch ein anderer tragischer Vorfall: Ein betrunkener Mann hatte am Wochenende eine Frau überfahren. Der Fahrer fuhr weiter, blieb einige hundert Meter weiter stehen und schlief am Steuer ein.