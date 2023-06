Nächster Lotto-Multimillionen-Gewinn in Hessen – Doch Glückspilz muss handeln

Von: Florian Dörr

Teilen

Ein Lotto-Spieler aus Hessen wird über Nacht zum potenziellen Multimillionär. Doch nun ist er gefordert.

Gelnhausen – Schon wieder riesiges Glück für einen Lotto-Spieler aus Hessen: Ein Tipper hat bei der Ziehung am Mittwoch (31. Mai) einen Volltreffer gelandet. Kein anderer in Deutschland tippte so zielsicher, entsprechend muss er sich den Millionen-Gewinn wohl nicht einmal teilen. Und die Summe lässt sich mehr als sehen: Rund 15,3 Millionen Euro waren im Jackpot.

Abgegeben wurde der Lotto-Schein im Main-Kinzig-Kreis. Doch: Der Unbekannte muss nun reagieren. Der Rat von Martin Blach als Geschäftsführer von Lotto Hessen für den Glückspilz: „Die anonyme Spielquittung mit den richtigen Zahlen ist nun ganz viel bares Geld wert. Daher passen Sie gut darauf auf und melden Sie sich bald in der Lotto-Zentrale in Wiesbaden.“

Wo ist der nächste Lotto-Millionär aus Hessen?

Der Lotto-Spieler aus Hessen hatte seinen Tipp anonym, also ohne Kundenkarte, in einer Lotto-Verkaufsstelle im Main-Kinzig-Kreis abgegeben und muss den Gewinn nun mit der alles entscheidenden Spielquittung geltend machen. Erst danach kann die 15-fache Millionensumme überwiesen werden. Genug Zeit zum Einlösen bleibt jedoch, denn es gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren.

Der Lotto-Jackpot vom Mittwoch (31. Juni) geht erneut nach Hessen. (Symbolbild) © Bernd Settnik/dpa

Die entscheidenden Zahlen für den Lotto-Tipper: die sechs Gewinnnummern 22, 30, 35, 39, 41, 45. Dazu setzte er mit der 6 auch auf die richtige Superzahl. Und für den Glücklichen wohl ebenso relevant: Exakt 15.272.467,40 Euro gab es zu gewinnen.

Neuer Lotto-Millionär aus Hessen – Bereits der achte in diesem Jahr

Der Volltreffer vom Mittwoch bringt bereits den achten Millionengewinn des Jahres nach Hessen, gleichzeitig den dritten im Mai. Zuletzt machten am 17. Mai die sechs Lotto-Richtigen einen hessischen Internet-Tipper um 1,2 Millionen Euro reicher. Auch der bis zum Mittwoch letzte geknackte Lotto-Jackpot fand unter hessischer Beteiligung statt: Am 10. Mai gingen je 6.823.985,40 Euro an einen Mann im Kreis Bergstraße sowie einen Saarländer – der zunächst unbekannte hessische Millionär hat sich inzwischen gemeldet und das Geld auf dem Konto. Seitdem war die höchste Gewinnklasse fünf Ziehungen in Folge unangetastet geblieben. (fd)