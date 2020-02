Drei Verletze nach gewaltsamer Auseinandersetzung in Hotel

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind drei Personen verletzt worden.

Münster - In der Nacht von Freitag auf Samstag (21. und 22. Februar) ist gegen 05.00 Uhr ein verletzter Mann auf einem Tankstellengelände in Dieburg gefunden worden. Mitarbeiter der Tankstelle entdeckten den 31-Jährigen, der um ärztliche Hilfe bat. Der Mann hatte erhebliche Verletzungen im Bauchbereich. Von dem Vorfall berichtet das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung.

Münster: Gewaltsame Auseinandersetzung in Hotel mit Verletzten

Die Angestellten alarmierten sofort die Polizei, die umgehend eine Streife zur Tankstelle entsendete. Erste Ermittlungen der Beamten ergaben, dass es in einem Hotel in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) zu einer Auseinandersetzung gekommen war. An dieser soll auch der Verletzte beteiligt gewesen sein.

In dem Zusammenhang mit dem Streit überprüften die Beamten vor Ort ein Fahrzeug und trafen dabei auf einen Mann, der ebenfalls mehrere Stichverletzungen aufwies. Die Männer wurden in ein Krankenhaus gebraucht. Es bestand bei keinem der beiden Lebensgefahr.

Münster: Lärm löst Streit in Hotel aus - Drei Verletzte nach Auseinandersetzung

Nach derzeitigem Ermittlungsstand löste Lärm, in einer von mehreren Personen genutzten Unterkunft in Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg), den Streit zwischen den Männern aus. Bei der Auseinandersetzung sollen die beiden Männer und eine weitere Person verletzt worden sein.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Darmstadt übernommen. Die genauen Hintergründe der Tat und die Tatbeteiligung der Bewohner der Unterkunft sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

