Horror für Tiere: Kaninchen in zugeklebten Kartons vor Tierheim ausgesetzt

Von: Vincent Büssow

Vor dem Tierheim Münster im Kreis Darmstadt-Dieburg werden acht Kaninchen ausgesetzt. Jetzt sind Zeugen gesucht.

Münster – Das Kreistierheim Münster sucht nach Zeugen, nachdem acht Kaninchen vor der Anlage ausgesetzt worden sind. Die Tiere wurden am Montagmorgen (17. Oktober) gefunden. Auf Bildern ist zu sehen, dass die Kaninchen jeweils zu viert in zwei mit Stroh gefüllten Kartons untergebracht wurden, die mit Klebeband verschlossen waren.

In einem Facebook-Post weist das Tierheim aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg darauf hin, dass das Aussetzen von Haustieren eine Straftat darstellt. Deshalb wird um sachdienliche Hinweise zum Täter gebeten, die telefonisch oder per E-Mail an die Einrichtung gegeben werden können.

Immer wieder werden illegal Tiere ausgesetzt. Das Tierheim Münster im Kreis Darmstadt-Dieburg sucht nach Zeugen, nachdem acht Kaninchen gefunden wurden. (Symbolbild) © imago

Tierheim Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg): Tiere werden illegal ausgesetzt

Immer wieder werden Tiere vor Tierheimen ausgesetzt. Erst am Donnerstag (14. Oktober) meldete die Einrichtung in Münster, dass eine Katze vor der Eingangstür gefunden wurde. Das Kreistierheim Münster bietet die Einlieferung von Fundtieren rund um die Uhr an, wobei sogar eine Notfalltelefonnummer angegeben ist.

Kontakt zum Kreistierheim Münster in Hessen Tel: 06071 3944390 Mobil: 0171 3644390 E-Mail: mail@kreistierheim-muenster-hessen.net

Erst vor Kurzem hat sich ein Tierbesitzer gemeldet, nachdem er einen Kater und seinen fünf Jungen in Babenhausen „entsorgt“ hatte. (vbu)