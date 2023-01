Schwerer Unfall an Steinbruch: Zwei Verletzte nach Verfolgungsjagd mit Polizei

Von: Florian Dörr

Ein Autofahrer flüchtet im Landkreis Darmstadt-Dieburg vor der Polizei. Dann kommt es zum Unfall. Der Grund für seine Flucht scheint klar.

Mühltal - Schwerer Unfall am Montagabend (16. Januar) bei Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Zwei Personen wurden hier, an einem Steinbruch, verletzt. Vorausgegangen war eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Was genau war passiert? Wie die Beamten mitteilen, wurden am Montagabend Verkehrsteilnehmer auf der B426 zwischen Eberstadt und Nieder-Ramstadt kontrolliert. Doch als die Polizisten gegen 21.45 Uhr einem Auto Anhaltezeichen gaben, um es zu kontrollieren, missachtete der Autofahrer die Anweisung. Er fuhr auf die Beerbacher Straße und versuchte so, sich der Kontrolle zu entziehen.

Unfall bei Mühltal (Darmstadt-Dieburg): Unfall an Steinbruch - Zwei Verletzte

Die Streife nahm sofort die Verfolgung des flüchtigen Fahrzeugs auf. Nur wenig später verlor der Flüchtige am Eingang eines Steinbruchs die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen verfing sich in einem Steinhügel und kippte auf die Seite.

Zwei Personen werden beim Unfall in Mühltal (Landkreis Darmstadt-Dieburg) verletzt. © 5vision.news

Durch den Unfall war der 26-jährige Fahrer zeitweise eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er und seine 22-jährige Beifahrerin verletzten sich nach Angaben der Polizei bei dem Unfall bei Mühltal leicht und wurden durch einen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Unfall an Steinbruch bei Mühltal (Darmstadt-Dieburg): Autofahrer ohne Führerschein

Möglicherweise der Grund für die Flucht des späteren Unfallverursachers vor der Polizeikontrolle: Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Auch für einen anderen Aufofahrer haben die Polizeikontrollen am Montagabend auf der B426 zwischen Eberstadt und Nieder-Ramstadt Folgen: Auch er hatte gegen 23.15 Uhr die Anhaltezeichen der Beamten missachtet. Nachdem die Streife die Verfolgung aufnahm und den Mann schließlich anhalten konnten, zeigte sich schnell der Grund für seinen Fluchtversuch. Der Autofahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Der 52-Jährige musste die Beamten anschließend zur Blutentnahme begleiten. (fd)

