Steht die Mainfähre vor dem Aus? Bürgerinitiative hat Vorschlag, der alles verändern könnte

Update vom Montag, 03.02.2020, 09.34 Uhr: Eine eigene Ausbildung für die zukünftigen Betreiber der Mainfähre bei Mühlheim? Diesen Vorschlag bringt die Bürgerinitiative „Fähre Mühlheim/Maintal“ nun ein, wie Fr.de berichtet*. Kürzlich hatte der Kreis Offenbach als Betreiber bekanntgegeben, dass es nur einen einzigen Beweber für den Fährbetrieb gebe - der ungeeignet sei.

Der Interessent betreibe bislang keine Fähre und habe auch kein geeignetes Personal finden können. Deshalb könne die Übergabe am 1. April auch nicht stattfinden.

Mühlheim: Bürgeriniative will Neuerung für Mainfähre

Die Bürgernitiative plädiert nun dafür, dass der Kreis Offenbach, der Main-Kinzig-Kreis und die Städte Mühlheim und Maintal einen gemeinsamen Zweckverband für die Ausbildung von Fährpersonal gründen könnten. „Da alle Beteiligten immer wieder die Wichtigkeit der Fährverbindung betont haben, wäre dies ein realistischer Schritt, aus der immer noch verfahrenen Situation herauszukommen“, so die Gruppe.

Update vom Freitag, 31.01.2020, 15.37 Uhr: Der Kreis Offenbach findet keinen neuen Betreiber für die Mainfähre zwischen Mühlheim und Maintal-Dörnigheim. Das Vergabeverfahren wurde beendet. Fristgerecht habe nur ein Bieter sein Interesse bekundet, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Das Angebot habe aber weder die formalen Kriterien erfüllt noch sei es inhaltlich ausreichend gewesen.

Daher habe es für den Kreis Offenbach keine Alternative gegeben, als das Vergabeverfahren offiziell zu beenden. In den kommenden Wochen will der Kreis Offenbach gemeinsam mit den Kommunen Mühlheim und Maintal prüfen, ob es nach der zweiten, jetzt erfolglosen Ausschreibung überhaupt noch weitere Optionen für einen Fährbetrieb gibt. Ein Ergebnis soll bis Ende März vorliegen.

Mühlheim: Neuer Interessent für Betrieb von Mainfähre – Kreis Offenbach prüft Unterlagen

Update vom Montag, 09.12.2019, 18.14 Uhr: Am letzten Freitag endete um Mitternacht der erste Teil des Vergabeverfahrens für den Betrieb der Mainfähre zwischen Mühlheim und Maintal-Dörnigheim. Fristgerecht hat ein Interessent Unterlagen beim Kreis Offenbach als Auftraggeber eingereicht. Im nächsten Schritt wird der Antrag einer Eignungsprüfung unterzogen.

Update vom Donnerstag, 21.11.2019, 22.21 Uhr: Im Fall der Mainfähre in Mühlheim (Kreis Offenbach) warten die Linken jetzt mit einer neuen Idee auf: Sie haben einen Beschlussvorschlag in den kommenden Ausschüssen und im Kreistag am 4. Dezember in Dietzenbach auf die Tagesordnung gesetzt.

Die Linken wollen unter anderem prüfen lassen, „ob und in welchem Rahmen ein Betrieb der Mühlheimer Fähre im Eigenbetrieb des Kreises möglich ist“. Das Thema, so heißt es in der Begründung, habe den Status einer „kreispolitischen Posse längst überschritten“.

Mainfähre Mühlheim: Kreis Offenbach schreibt Betrieb aus

Update vom Donnerstag, 14.11.2019, 17.22 Uhr: Nun ist es doch noch passiert: Der Kreis Offenbach hat den Betrieb der Mainfähre zwischen Mühlheim und Maintal-Dörnigheim erneut ausgeschrieben. Damit startet ein zweistufiges Ausschreibungsverfahren, wie der Landkreis Offenbach in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Bis zum 6. Dezember können sich Interessenten melden, Vertragsbeginn ist der 1. April 2020. Erneut soll der Auftragnehmer über die Fährpreise selbst entscheiden können. Eine kleine Änderung gibt es jedoch: Die MS Dörnigheim soll künftig ganzjährig mindestens von montags bis freitags von 6 Uhr bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 19 Uhr verkehren.

Mühlheim Hessen: Drama um Mainfähre – Kreis Offenbach parkt Schiff um

Update vom Montag, 14.10.2019, 12.34 Uhr: In der Posse um die Mainfähre in Mühlheim hat der Kreis Offenbach nun zumindest eine Lösung für das Schiff gefunden. Es soll im Lauf des Montags (14.10.2019) in den Frankfurter Osthafen verlegt werden.

Der Kreis Offenbach hat dort einen Liegeplatz gefunden. „So können weitere Liegeschäden oder Gefahren für den Schiffsverkehr verhindert werden“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

An der Ausschreibung der Fährverbindung von Mühlheim nach Maintal-Dörnigheim wird in der Kreisverwaltung weiter gearbeitet. Ein neuer Betreiber soll „möglichst schnell“ gefunden werden, heißt es.

Mühlheim Hessen: Drama um Mainfähre im Kreis Offenbach - Lösung für Schiff

Update vom Montag, 07.10.2019: Für das Drama um die Mainfähre Mühlheim ist eine Lösung in Sicht. Im Streit zwischen dem Fährenbetreiber Mahir Kolbücken und dem Kreis Offenbach gibt es neue Entwicklungen. Wie der Kreis in einer Pressemitteilung erklärt, habe man sich „zur Vermeidung eines möglicherweise monatelangen Rechtsstreits darauf verständigt, den Betreibervertrag einvernehmlich zum 31. August 2019 zu beenden“.

Nun stehe einer Neuausschreibung nichts mehr im Wege. Diese sei nun in Vorbereitung. Anfang Juli war die Verbindung zwischen Mühlheim und Dörnigheim nach nur einem Tag wieder zum Erliegen gekommen, weil das Führungsseil der Fähre gebrochen war.

Mühlheim: Nächster Akt im Fährendrama im Kreis Offenbach

Erstmeldung vom Dienstag, 27.08.2019: Mühlheim – Der Kreis Offenbach hat den Vertrag mit Fährenbetreiber Mahir Kolbüken* auf Geheiß des Kreisausschusses am Montag, wie berichtet, außerordentlich und mit sofortiger Wirkung gekündigt. Im Anschluss an die Kreisausschusssitzung wurde Kolbüken die fristlose Kündigung zugestellt.

Gegen diese Entscheidung steht ihm der Rechtsweg offen. Den will er auch gehen, bestätigt Kolbüken auf Nachfrage. Er trete den „unzutreffenden Behauptungen“ des Kreises Offenbach entgegen und halte an dem mit ihm abgeschlossenen Vertrag fest.

Für den Kreis hingegen scheint das Kapitel Kolbücken geschlossen. Denn nun soll eine erneute deutschlandweite Ausschreibung erfolgen. Wie zäh und schwierig das wiederum werden kann, hat die letzte Ausschreibung dem Kreis vor Augen geführt. Dass man in Mahir Kolbüken einem Greenhorn im Fährbetrieb die Aufgabe übertragen hat, lag auch an den mangelnden Alternativen. Wer möchte sich das auch noch antun, nachdem die Fährenposse schon hohe Wellen geschlagen hat, die weit über die Kreise Offenbach und Main-Kinzig hinausgeschwappt sind?

Mainfähre Mühlheim: Eine kuriose Geschichte im Kreis Offenbach

Petra Schneider von der Bürgerinitiative Fähre ist da gar nicht skeptisch: „Ich glaube, da lässt sich schnell ein neuer Betreiber finden, die Braut ist ja jetzt sexy.“ Schneider betont: „Die Fähre ist repariert und sieht gut aus.“ Und sie verweist auch darauf, dass die Städte Mühlheim und Maintal sowie die beiden Landkreise ja bereits ihr OK gegeben haben. Als Kolbüken die Fähre übernommen habe, „waren die Voraussetzungen ganz anders, jetzt sind die Hausaufgaben gemacht“.

Auch der Kreis Offenbach zeigt sich zuversichtlich, „dass eine neue Ausschreibung zeitnah erfolgen kann und hat Gespräche mit den beteiligten Kommunen Mühlheim und Maintal sowie dem Main-Kinzig-Kreis aufgenommen“. Zunächst sollen bei der Ausschreibung „im Wesentlichen die gleichen Rahmenbedingungen wie bei der letzten Vergabe gelten“. Jedoch schränkt der Kreis – wohlwissend um die schwierige Lage auf dem Fährschiffer-Arbeitsmarkt – ein, dass er sich von Experten zur aktuellen Marktlage beraten lassen und die Bedingungen gegebenenfalls optimieren wolle.

Kreis Offenbach: Warum gab es in Mühlheim gleich am ersten Tag ein Fährendrama?

Als „kuriose Geschichte“ bezeichnet Günther Weber, Schifffahrtssachbearbeiter beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Aschaffenburg, das Fährendrama. Er weiß auch, dass Binnenschiffer sehr rar seien, betont aber gleichzeitig: „Der Bedarf ist da.“ Es gebe Fähren, die weitaus weniger ausgelastet sind.

Natürlich gilt es die Frage zu klären, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass Betreiber Kolbüken gleich am ersten Tag – also am 8. Juli, als die Havarie geschah – die Fähre von einem Mitarbeiter ohne entsprechende gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation führen ließ. Gerade, wenn dadurch, wie der Kreis nach seinen Ermittlungen resümiert, eine ganz erhebliche Gefährdung des Schiffsverkehrs sowie seiner Mitarbeiter und Passagiere in Kauf genommen wurde.

Mainfähre in Mühlheim: Kreis Offenbach nimmt Stellung

In der Stellungnahme des Kreises heißt es dazu: „Bis zum Zeitpunkt der Havarie gab es für den Kreis keinen Anlass, an der Richtigkeit von Mahir Kolbükens Angaben zu zweifeln.“ Bereits im Vorfeld der Aufnahme sei es durch Vermittlung des Kreises zur Kontaktaufnahme zu den notwendigen Fachleuten und Ämtern gekommen, darunter das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, der Fährverband und benachbarte Fährbetriebe.

Zu keinem Zeitpunkt habe Kolbüken anschließend dem Kreis gegenüber erkennen lassen, dass er nicht über das notwendige Personal verfügt, um die Fährverbindung ordnungs- und vertragsgemäß betreiben zu können. Der Kreis sei zwar Eigentümer des Schiffs, „aber weder Überwachungs- noch Zulassungsbehörde des Fährbetriebs. Dementsprechend war es ihm auch nicht möglich, die Fahrerlaubnisse der Beschäftigten vor Inbetriebnahme selbst zu überprüfen“.

Entsetzt über die Entwicklung bei der Mainfähre in Mühlheim im Kreis Offenbach

In seiner Stellungnahme vergleicht der Kreis die Situation mit einer Stadt, die ihre Busverbindungen ausschreibt. „Sie schließt einen Vertrag mit einem Unternehmen, das sich darin unter anderem verpflichtet, nur entsprechend qualifiziertes Personal einzusetzen. Die Stadt lässt sich aber nicht zusätzlich von jedem einzelnen, beim Vertragspartner beschäftigten Fahrer auch noch Führerschein und Beförderungserlaubnis vorlegen.“

Waltraud Kaiser, ebenfalls Sprecherin der Bürgerinitiative, ist entsetzt über die Entwicklung. Sie kritisiert, wie mit dem Fährbetreiber vonseiten des Kreises umgegangen worden sei. Das lange Hinhalten sei in ihren Augen unmenschlich: „Es ist furchtbar, wie man den Mann behandelt hat.“ Vielleicht habe Kolbüken verkehrt gehandelt – das könne sie fachlich nicht beurteilen und es stehen ja Aussage gegen Aussage –, „aber man muss mit dem Mann doch mal reden“. Es gebe immer Mittel und Wege. Zudem kritisiert sie das Verhalten des Bootsführers, der am Tag der Havarie die Fähre verlassen hat. „Der lässt sie alle sitzen, da muss ich doch helfen“, sagt Kaiser.

Kreis Offenbach: Keine Reaktion bislang erfolgt zu Mainfähre in Mühlheim

Auch sei sie enttäuscht über die Informationspolitik des Kreises, nicht nur dem Betreiber gegenüber, sondern auch den Bürgern. Auf den offenen Brief der Bürgerinitiative etwa haben nur das WSA und die Wasserschutzpolizei geantwortet, vom Kreis Offenbach sei nichts gekommen, sagt Kaiser. Nun habe die Bürgerinitiative noch einmal bei Landrat Oliver Quilling um ein Gespräch gebeten, wie er sich die Zukunft der Fähre vorstelle. Auch da sei bislang keine Reaktion erfolgt.

Bürgermeister Daniel Tybussek kommentiert die aktuelle Situation: „Unsere Stadt ist zum Thema Fährverbindung in einem engen und vertrauensvollen Austausch mit dem Kreis Offenbach. Wir bedauern die Kündigung des Kreises und den aktuellen Stillstand der Fährverbindung, es liegen jedoch nachvollziehbare Gründe dafür vor.“ Weiter begrüße er umso mehr die Ankündigung des Kreises, eine erneute Ausschreibung vorzunehmen. „Dies unterstreicht das fortlaufende Interesse an der Wiederaufnahme der Fährverbindung. Die Bedeutung der Fährverbindung und die Beschlusslage unserer Stadt sind durch die aktuelle Entwicklung unverändert.“

Die Fähre selbst könnte nach der Havarie zwischen Maintal und Mühlheim* wieder ablegen, darf aber nicht. Wann dies wieder der Fall ist, steht in den Sternen.

