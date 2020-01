Unbekannte klauen Edel-SUV: Nachbarn sehen die Diebe wegfahren, können aber nichts mehr machen

Unbekannte klauen in Mühlheim einen Porsche Cayenne. Der Schaden geht in die Zehntausende, das Auto ist ein Edel-SUV. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Edel- SUV von Unbekannten geklaut

von Unbekannten geklaut Hoher Schaden: Gestohlener SUV ist Porsche Cayenne

Polizei in Offenbach bittet um Mithilfe

Mühlheim - Unbekannte haben am Wochenende in Mühlheim (Kreis Offenbach) einen teuren SUV geklaut. Der Schaden geht in die Zehntausende. Dies teilte die Polizei Südosthessen am Sonntag (12.01.2019) in einer Meldung mit.

Porsche Cayenne (SUV) in Mühlheim geklaut: Unbekannte Täter schlagen in der Dunkelheit zu

Demnach haben die unbekannten Täter am Samstagabend (11.01.2019), kurz vor 22 Uhr, zugeschlagen. Der Edel-SUV, ein Porsche Cayenne, stand in der Mühlheimer Bernhardtstraße. Die Polizei Südosthessen teilte in der Meldung mit: „Das schwarze Auto, das am Fahrbahnrand geparkt war, wurde noch von einer Nachbarin gesehen, als es weggefahren wurde.“

Die Beamten der Polizei schätzen den Wert des gestohlenen Autos auf etwa 50.000 Euro. An dem Edel-SUV von Porsche war ein Offenbacher Kennzeichen mit den Blockbuchstaben „DA“ und drei Endzahlen montiert. Die Polizei Südosthessen spricht nur von einer „dreistelligen Zahlenkombination“. Die Polizei teilte nicht mit, welche Zahlen auf dem Kennzeichen montiert waren.

Täter klauen Porsche Cayenne (SUV) in Mühlheim: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Alle Informationen zum gestohlenen Edel-SUV im Überblick:

Typ: SUV

Farbe: schwarz

Marke: Porsche

Modell: Cayenne

Baujahr: 2015

Wert: etwa 50.000 Euro

Kennzeichen: OF-DA-(drei Zahlen)

Porsche Cayenne (SUV) in Mühlheim geklaut: Unter dieser Telefonnummer sind die Polizisten zu erreichen

Nun bittet die Polizei in Offenbach um die Mithilfe der Bevölkerung. Augenzeugen, die Hinweise zum Diebstahl des schwarzen Edel-SUV geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Beamten in Offenbach sind unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu erreichen.

tvd

Wie im Actionfilm: Im hessischen Erlensee hat sich eine wilde Verfolgungsjagd ereignet. Ein Mann, dessen Auto vor der Tür gestohlen wurde, handelte sofort.

Dreister Diebstahl: In Neckarsteinach hat ein Mann einen BMW zur Probefahrt ausgeliehen und nicht zurückgebracht. Dabei war das Auto gar nicht so wertvoll.