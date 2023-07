Motorradfahrer stirbt nach Sturz – A66 vollgesperrt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Auf der A66 Richtung Frankfurt verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Bike. Die Verletzungen sind für den Mann tödlich.

Schlüchtern/Jena - Ein Motorradfahrer ist auf der A66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern-Süd gestürzt und tödlich verletzt worden. Der 31-Jährige aus Jena sei am Nachmittag in Richtung Frankfurt auf regennasser Fahrbahn in einer leichten Linkskurve ins Schleudern geraten und gegen die Mittelschutzplanke geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Trotz umgehender Reanimation von Ersthelfern und der Versorgung durch den Rettungsdienst starb der Mann demnach in einem Krankenhaus. Die A66 nach Frankfurt sei bis 19.20 Uhr voll gesperrt gewesen. (dpa)