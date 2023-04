Mit getuntem E-Bike durch Rüsselsheim: Tacho verzeichnet 100 km/h

Von: Lea Seitz

Bei einer Verkehrskontrolle am Landungsplatz kontrolliert die Polizei Rüsselsheim E-Bikes - und stößt auf ein besonders getuntes Exemplar.

Rüsselsheim - 25 Stundenkilometer: Das ist die Höchstgeschwindigkeit, die ein E-Bike erreichen kann. Es sei denn, man hilft nach. So wie ein 32-jähriger Niederländer, der nun bei einer Kontrolle in Rüsselsheim aus dem Verkehr gezogen wurde.

Ein zusätzlicher Motor und ein Chip-Tuning sorgten dafür, dass das Zweirad das Vierfache der eigentlich dafür vorgesehenen Höchstgeschwindigkeit erreichte: 100 Stundenkilometer zeichnete der Tacho auf.

Verbraucher müssen bei Versicherungen vor allem beachten, wie schnell das E-Bike fahren kann. Symbolbild © KayTkatzik/dpa

Technische Überprüfung des 100-Stundenkilometer-Pedelec - Verfahren gegen Fahrer

Bei der Verkehrskontrolle am vergangenen Freitag (21. April) hatte die Polizei Rüsselsheim mit Unterstützung der Polizei Darmstadt insgesamt 66 E-Bikes und Pedelec am Landungsplatz am Rüsselsheimer Mainufer auf Verkehrstüchtigkeit überprüft. Das 100-Stundenkilometer-Pedelec wurde von der Polizei sichergestellt. Es wird weiter technisch überprüft. Den 32-jährigen Niederländer erwartet ein Strafverfahren.

E-Bikes sind nach wie vor im Trend. Um sie möglichst lange verkehrstauglich zu halten, sind einige Hinweise zu beachten, wie zwei Experten erklären. (lea)