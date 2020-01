Messerstecherei in Wiesbaden: Mann (55) lebensgefährlich verletzt - Not-OP

In Wiesbaden wird ein Mann (55) bei einer Messerstecherei lebensgefährlich verletzt. Er wird notoperiert. Die Polizei ermittelt.

Wiesbaden - Am Sonntagnachmittag (19.01.2020) ist es zu einer Messerstecherei in Wiesbaden gekommen. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Dies teilte die Polizei der Landeshauptstadt am Sonntag mit.

Messerstecherei in Wiesbaden: Stich in den Bauch

Demnach brach in einer Wiesbadener Wohnung in der Hermannstraße gegen 15.30 Uhr eine - so beschreibt es die Polizei in einer Meldung - körperliche Auseinandersetzung aus. Die Beteiligten: Zwei Männer, 50 und 55 Jahre alt. Der 50-jährige Mann soll dem 55-Jährigen nach Polizeiangaben in den Bauch gestochen haben.

Messerstecherei in Wiesbaden: Opfer muss notoperiert werden

„Der 50-jährige Tatverdächtige aus Wiesbaden setzte im Anschluss selbst einen Notruf ab und konnte direkt vor Ort von der Polizei festgenommen werden“, teilte die Polizei mit. Das 55 Jahre alte Opfer wurde durch die Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Der Mann kam in die Klinik und wird derzeit notoperiert (Stand 19.01.2020, 19.23 Uhr).

Der tatverdächtige 50-Jährige wurde nach einer Blutabnahme und einer „erkennungsdienstlicher Behandlung“ in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen des Kommissariats dauern nach der Messerstecherei in Wiesbaden an. Die Polizei spricht in der Meldung von versuchtem Totschlag.

Messerstecherei in Wiesbaden: Kriminalität in Hessen rückläufig

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.

