Alarmierend: Markt für Neubauwohnungen in Frankfurt am Tiefpunkt

Von: Jacob von Sass

In Frankfurt wurden in der ersten Jahreshälfte 2023 nur 38 Neubauwohnungen verkauft. Vergangenes Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt fast sechsmal so viele.

Frankfurt – Den Traum, irgendwann mal in die eigene Wohnung zu ziehen, haben wohl viele. Wenn sie dann auch noch in einem Neubau liegt, ist es natürlich umso schöner. Mittlerweile ist der Wohnungsmarkt aber aufgrund der gestiegenen Zinsen fast in ganz Deutschland nahezu zusammengebrochen. Potenzielle Käufer können sich so kaum noch eine neue Wohnung leisten. Auch Frankfurt ist von diesem Trend betroffen.

Markt für Neubauwohnungen in Frankfurt am Tiefpunkt: Gerade einmal 38 Einheiten verkauft

Die Frankfurter Allgemeine berichtet, dass in der ersten Jahreshälfte 2023 gerade einmal 38 Neubauwohnungen verkauft wurden. Im vergangenen Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt mit 220 verkauften Einheiten fast sechsmal so viele. Doch selbst diese Zahl scheint im Vergleich zum Jahr 2015 ziemlich mickrig zu sein. Hier befand sich der Markt auf einem Höhenflug. Ganze 1149 Neubauwohnungen wurden damals an neue Eigentümer verkauft.

Baukräne stehen auf einer Baustelle in einer Innenstadt. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Neubauwohnungen in Frankfurt kann sich momentan kaum jemand leisten

Dass bis jetzt so wenige Wohnungen verkauft wurden, liegt vor allem an der extremen Preisentwicklung in den vergangenen Jahren. Ein gutes Beispiel ist hier unter anderem der Eden Tower, der Teil der weltberühmten Skyline Frankfurt ist. Hier sollen nahezu neue Wohnungen zwischen 49,9 und 62,9 Quadratmetern ungefähr 565.000 bis zu 1 Million Euro kosten. Eine stolze Summe, die momentan sicherlich kaum jemand auf der hohen Kante liegen hat.

Laut der Frankfurter Allgemeinen gibt es aber weiterhin Interesse an Neubauwohnungen in der Stadt. Makler Dr. Rainer Ballwanz sagte gegenüber der Tageszeitung: „Die Nachfrage ist weiterhin da. Es gibt genügend Kaufinteressenten, für die die hohen Zinsen kein Problem sind.“ Außerdem sei der Wohnungskauf weiterhin für private Kapitalanleger attraktiv, da auch die Mieten in Frankfurt weiterhin steigen.

Immobilienmarkt: 2023 wurden bislang nur drei neue Häuser in ganz Frankfurt verkauft

Im Vergleich zu den Neubauwohnungen ist der Markt für neue Häuser in Frankfurt nahezu verschwunden. Im ersten Halbjahr 2023 wurden lediglich drei verkauft, so die Frankfurter Allgemeine. (Jakob von Sass)

